Lihula moodulmajade tootja laiendab haaret (1)

Kristina Kukk, Lihula Teataja

Greencube'i juht Henri Bekmann. Foto Urmas Lauri

Kolm aastat tagasi loodud ning mullu oktoobrist Lihulas toimetav ettevõte Greencube laiendab haaret: nüüdsest saab nende käest lisaks moodulmajadele tellida ka üldehitustöid.

Ettevõte juhi Henri Bekmanni sõnul tingis teenustepagasi laiendamist suur nõudlus. “Me näeme juba praegu, et lähedalasuvates majutuskohtades ööbib päris palju ehitusmehi, mis tähendab, et tellimustööde hulk on suur ja kohalike teenuspakkujaid vähe,” selgitas ta.

“Kuna Greencube’il on olemas oskustööjõud ja vahendid ning üldehituse teenust on meie käest juba väga kaua aega küsitud, siis oli selle pakkumine loogiline samm,” nentis Henri Bekmann ning toonitas, et moodulmajade ehitus siiski oli on ja jääb nende ettevõte põhifookusesse.

Hetkel on Greencube’il loodud eraldi brigaad, kes teostab kõikvõimalike üldehitustöid: sise- ja valisviimistlust, katuseehitust, kapitaalremonti, garaažide, kuuride juurdeehitust ja palju muud. “Teenuste spekter on väga lai, kuid seda võib võtta kokku ühe lausega: vundamendi ehitusest võtmed kätte paketini. Ühele kliendile ehitame uut maja, sest eelmine hävines tulekahjus. Lisaks on käsil väga peene lehtla rajamine,” selgitas Henri ning lisas, et mitmed objektid ootavad ilusat ilma, et alustada.

Hindade osas usub ettevõte juht, et need on igati mõistlikud ja konkurentsivõimelised. Tema sõnul tuleb suur kokkuhoid juba üksnes majutuse pealt. Lisaks on Greencube’i poolt teostatavatel töödel garantii.

Küsimusele, kas seoses uute teenuste pakkumisega võetakse tööle ka uusi inimesi, vastas Henri: “Kindlasti. Praegu on meie meeskonnas kokku 11 inimesele, kuid visioon on 15.”