Haapsalus peeti Valge daami pereturniir tennises

Vello Kuhi

Rene ja Sonja Schutt. Foto erakogu

Nädalavahetusel peeti Haapsalus 30. Valge daami pereturniir tennises. Pikkade traditsioonidega turniirist on läbi aegade osa võtnud palju Eesti paremaid mängijaid ja turniir on mängurõõmu pakkunud ka meie endi mängijatele. Noorteklassis mängides oli aktiivne osaline ka Kaia Kanepi, kes koos õe Kadri ja ema Annega on tulnud ema-tütre klassis turniiri viiekordseks võitjaks.

Sel aastal oli kõige arvukam osavõtt klassis isa-tütar, kus osalesid paarid ka Austriast ja Venemaalt. Turniiri võitiski Austrias noorteklassis kunagi maa meistriks tulnud Rene Schutti koos oma eestlannast abikaasa Sonja Leet-Schuttiga. Võit kergelt ei tulnud, finaal oli tasavägine kuid lõpuks pidid hiidlased Leemet ja Liisi Käär alla vanduma tulemusega 4:6.

Kolmanda koha mäng oli samuti pingeline kus võitjatena tulemusega 6:3 väljusid Ott ja Kristi Raidla. Viienda koha mäng oli eriliselt põnev, Taavi ja Marelle Saar võitsid neljandalt matšpallilt Kasper Pederi/Helen Kelderi 6:5 (kiire lõppmäng 10/8), olles ise tõrjunud kaks matšpalli.

Võistlusklassi isa-poeg finaalis olid Vello ja Küllo Kuhi paremad Veiko ja Peeter Tishlerist 8:5.