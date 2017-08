Galerii: Kullamäe talu pereolümpia tähistas 20. juubelit

Jaanus Getreu

Lihula vallas Kullamäe talus täitus 20. aasta peretraditsioonil pidada Mulkide perekonna "taluolümpiat".

Üsnagi unikaalne tava sai alguse talu perenaise ja peremehe Leili ja Kaljo Mulgi lastelaste, sel ajal 11aastase Priidu, 15aastase Vallo ja 8aastase Koidu suurest huvist spordi vastu. Üheksakümnendate lõpu kümnevõistluse meeletu populaarsus oli see, mis sellele peretraditsioonile aluse pani. „Olime spordist ja kümnevõistlusest tollel ajal poisikestena suures vaimustuses ja tahtsime oma kümnevõistlust," ütles üks võistluse algatajatest Vallo Mulk.

Algul võisteldigi kümnevõistluse aladel, puudusid vaid teivashüpe ja 110 meetri tõkkejooks. Punktid arvutasid poisid kümnevõistluse punktitabeli järgi. Teised alad said aetud väga leidlikult – jooksud karjamaal, hüpped liivakasti, isetehtud kõrgushüppevahendid. Oda visati pillirookõrrega ja kettaheidet asendanud pallivise toimus õunaga. Aga algusest peale on peetud täpset ja täielikku statistikat. Kõikide aastate alad, võistlejate arengud erinevatel aladel. Kõik on talletatud.

Nüüdseks on esimese aasta kaheksa alaga kolme poisi võistlusest kasvanud välja kahepäevane suur 24 alaga ühe tubli perekonna spordivõistlus millest võtab osa 17-18 inimest. Võistluse toimumisaeg pannakse paika talvel, et kaugemalt tulijad saaks reisi planeerida. "Ootan alati kojutulekut. siin on hea ja siin on mu vanemad, õde, vend. Sporditegemine lisaks on väga tore," rääkis peretütar Kaja.

Alasid on alates kergejõustikust, kuni pallimängude, täpsus, osavus ja jõuharjutusteni välja. Alad on jaotatud kahe päeva vahel ja kõik toimub kellaajaliselt ajakava järgi. Võistlejatel on seljas aastatetagused spordiriided, kõikidel rinnas nimeline võistlejasilt. Ja mis kõige olulisem, kõik võistlevad suure õhinaga ja aitavad ning elavad teineteisele kaasa. Kui perepoeg Kuuno kõrgushüppes veidi haige jalaga järjekordse kõrguse ületas, või peretütar Kaja oda viskas, said nad mõlemad suure aplausi osaliseks ja nii aplodeeriti kõikidele. Eriti innustatakse lapsi, kes igal alal väga tublid on.

Mõistagi on 24 spordiala väga osavalt ära jaotatud. Näiteks 400 meetri jooks on neli ringi ümber talu. Lisaks hüppevõime harjutus aidas redelil, heited-tõuked karjamaal, kaugushüpe laste liivakasti, pallivedamise ja täpsusharjutused kõik kenasti hoovis. Perekond on nende aastatega muidugi kasvanud järjest suuremaks. Lapsed, lapselapsed, sugulased, kõik naudivad koostegemisest suurt rõõmu. Sellel aastal läbis esmakordselt oma ema ja isa käekõrval väikese jooksumaa näiteks Priidu üheaastane tütar Marii.

Igal aastal selgitatakse 24 ala parimad ka kokkuvõttes. Kuid selle peretraditsiooni spordipäeva võitja on hoopis see võistleja, kes parandab enim oma rekordeid võrreldes eelmise aastaga. „Selline süsteem hoiab meie lapsi. Kuid annab võimaluse ka meile täiskasvanutele inspiratsiooni oma sportliku vormi hoidmiseks," ütleb Vallo.

Selle suve suurima punktisaagi said naistest Liis Kivila ja meestest Priit Mäeorg. Kuid "Tegija" tiitlid, need kes aastaga kõige rohkem oma rekordeid uuendasid said Marta Maria Mulk ja Kert Andreas Mulk.