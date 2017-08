Dirhami sadamasse võib tulla suur hotell

Tarmo Õuemaa

Dirhami sadamahotell hakkab vastu võtma samasse tuleva Meritähe spaa kliente. ESKIIS

Noarootsi vallavalitsus algatas juunis detailplaneeringu, mis näeb ette Dirhami sadama juurde viiekorruselise hotelli ja kuni kaks spordihoonet.

Hotell oleks üks osa Dirhamisse kavandatavast Meritähe spaa puhkekompleksist.

Detailplaneering hõlmab Kalda, Kaldaliiva, Tankla ja Töökoja katastriüksuse ning osa Dirhami sadama katastriüksusest. Planeeringuala pind kokku on ligikaudu 3,4 ha.

Maa kuulub Dirhami sadama omanikule Mellson Grupp OÜ-le. „Vastab tõele, et Dirhami sadama arengukava näeb ette muu hulgas ka hotelli rajamist,” ütles sadamat pidava Mellson Grupp OÜ juht ja omanik Mart Vahtel.

Vahtel ei öelnud, kui palju võiks hotelli rajamine maksma minna või millal saaks selle ehitus alata, ega ka seda, kui palju külalisi hotelli loodetakse. „Praegu ei ole kogu sadamaala kontseptsioon veel lõplik ja puudub ka hotelli kohta täpsem visioon,” sõnas ta. „Seega ei ole veel võimalik vastata detailsetele küsimustele.”

Noarootsi vallavalitsus toetas hotelli, sest see vastab valla arengukavale. „Valla avalikud huvid on fikseeritud valla arengukavas ja see toetab vaba aja veetmise, sealhulgas sportimisvõimaluste loomist vallas piirkonniti. Samuti on valla arengu eesmärk puhkevõimaluste mitmekesistamine. Hotelli tüüpi majutus praegu vallas puudub,” seisab detailplaneeringu algatamise korralduses.

Läänemaa Turismi juhataja Annika Mändla sõnul on Läänemaal üldiselt hotelle vähe. „Turgu oleks kindlasti. Kõige suuremad on meil Laine ja Fra Mare ning on tunda, et hotellidele on veel ruumi. Eriti veel koos toetavate teenustega, mida nad plaanivad,” ütles Mändla.

„Dirhami ja Noarootsi kant on põnev nii ajalooliselt kui ka looduse poolest. Kuigi meil ei ole Läänemaa eri osade kohta eraldi statistikat, näeme, et see kant on huvipakkuv. On palju neid, kes liiguvad just Haapsalu ja Tallinna vahet rannikut mööda,” sõnas Mändla. „Ka rannarootsluse taust pakub paljudele huvi.”

„Dirhami on juba oma kalakohvikuga tõusnud kaardile,” lisas ta.

Hotell on kavandatud sadamast vasakule.

Dirhami sadamakaist paremale kavatseb Vahtel rajada ookeanikaladega akvaariumi ja spaa. Aastast külastajate arvu näeb arendaja esialgu 60 000 ringis, 2023. aastaks juba 100 000.