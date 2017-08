Rannarootsi keskuses annetati üle kahe tuhande koolitarbe

Toimetanud Tarmo Õuemaa

10.-13. augustil kogusid Selverites 595 vabatahtlikku heategevuskampaania „Lapsed Kooli!“ raames 51 789 koolitarvet, mis antakse lasterikastele peredele üle veel enne kooli algust.

Kõige rohkem annetusi tehti Tartu Veeriku Selveris 2449 ühikut, Saare Selveris Saaremaal 2374 ühikut ning Rannarootsi Selveris Läänemaal 2064 ühikut.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu (ELPL) president Aage Õunap: „See on uskumatu kogus koolitarbeid, mitte ühelgi varasemal aastal, mil oleme seda kampaaniat teinud ei ole inimesed nii palju annetusi teinud. See on võimalik tänu vabatahtlikele keda oli ligi 600 ning Eestimaa inimestele, kes hoolivad meie lastest ja meie laste tulevikust. Suur tänu kõikidele, kes panustasid oma aega või tegid heateo annetusena“.

Lapsed Kooli kampaania käigus koguti kõige enam vihikuid ja kaustikud 20 765 tükki, sellele järgnesid harilikud pliiatsid 4534 ning värviliste pliiatsite komplektid 3403, guašš ja vesivärvid kokku 2006 komplekti, pinaleid annetati kokku 525, sirkleid 466 ning koolikotte 30 tükki.

Kõigis Eesti maakondades läbiviidava heategevusliku kampaania „Lapsed kooli!” käigus paluti inimestel kinkida koolitarbeid nende perede toetuseks, kus kasvab neli või enam last. Kogutud koolitarbed lähevad jagamisele just selle piirkonna perede vahel kus asjad koguti. ELPL liikmesorganisatsioonid on kaardistanud abi vajavad pered ning koolitarvete jagamist on tänaseks juba alustatud.

ELPL korraldas kaheksandat aastat kampaaniat „Lapsed kooli!“, mille eesmärgiks oli toetada lasterikkaid peresid. Vabatahtlike abiga koguti koolitarbeid 39 Selveris üle Eesti.

ELPLi kuulub 19 organisatsiooni, kes koondavad enda alla pered, kus lapsi kasvamas neli või enam.