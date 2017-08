Tippõppejõud andsid muusikakoolis noortele klaveriõpilastele tunde

Jarita Maaria Rintamäki

Umbes 30 õpilast on sellise suvekursuse jaoks paras hulk, leidsid korraldajad. Foto Arvo Tarmula

Haapsalu võõrustas noorte pianistide suvekursust, kus osales 25 klaveriõpilast Eesti nimekatest muusikakoolidest. Kursuse korraldas Eesti muusika- ja teatriakadeemia, noori õpetasid akadeemia klaveriosakonna pedagoogid professor Peep Lassmann, professor Ivari Ilja, Age Juurikas, Mihkel Poll ja Mati Mikalai.

„Kursus koosnes meistriklassidest, õpetajad andsid individuaaltunde – iga õpilane sai neli tundi ja soovi korral esineda,“ ütles muusikaakadeemia klaveriosakonna juhataja Mati Mikalai.

Viiepäevase kursuse jooksul andsid õpilased kaks kontserti – 9. augustil muusikakoolis ja 10. augustil Uuemõisa lossis, mille miljöö sobis klassikalise muusika esitamiseks suurepäraselt.

Esinemisvõimalus oli ka õpetajatel – 6. augustil toimunud avakontserdil astusid üles Age Juurikas, Mihkel Poll ja ka Mati Mikalai. „Meie kursus on suunatud neile, kes soovivad klaverit professionaalsel tasemel edasi õppida,“ ütles Mikalai.

Kursusest osa võtma olid oodatud eelkõige keskastme noored. „Siia sattus palju Tallinna muusikakeskkooli õpilasi, kellel ongi sellist kursust vaja, sest nendel pole selliseid võimalusi nii palju,“ rääkis Mikalai. Osavõtjaid oli ka Georg Otsa nimelisest Tallinna muusikakoolist ja Heino Elleri nimelisest Tartu muusikakoolist.

Eesti muusika- ja teatriakadeemias õppivale Mariin Gillile meeldis kursus väga. „Mind üllatas see, et nii väikses linnas nagu Haapsalu on niivõrd head tingimused,“ kiitis ta asukoha valikut.

„Me valisime Haapsalu mitmete asjaolude kokkulangemise tõttu. Tingimused on väga olulised – me ei saa kursust korraldada väikses koolis – Haapsalu muusikakoolis oli piisavalt ruume, kus kursusi läbi viia ja head harjutamisvõimalused,“ loetles Mikalai põhjuseid, miks just Haapsalu kasuks otsustati.

Mikalai arvates võiks samalaadne klaverikursus toimuda Haapsalus ka järgmisel aastal. „Oleme Haapsaluga saanud väga hea kontakti ja tänu Mart Kuusile suutnud korraldada hästitoimiva ürituse,“ tänas Mikalai Haapsalu muusikakooli õppealajuhatajat.

Kuigi Haapsalu tõestas oma sobivust professionaalse klaverikursuse läbiviimiseks, ei välista Mikalai, et see võiks kaugemas tulevikus toimuda ka mujal Eestis. Eesmärgiks on ergutada muusikakoolide õpilasi järjepidevalt pühenduma professionaalsel tasemel õppele.

Sel korral oli osavõtjate arv täpselt paras – Mikalai hinnangul poleks üle kolmekümne õpilase kursusele hästi ära mahtunud. „Kui meil tekib rohkem sooviavaldusi, peame välja mõtlema, kuidas see küsimus lahendada,“ ütles ta. „Usun, et huvi kindlasti suureneb järgmisel aastal.“

Mikalail oli väga hea meel, et kursusel osalesid Eesti klaverimuusika suurkujud Peep Lassmann ja Ivari Ilja ning ka noored pedagoogid. „See oli minu eesmärk, et oleks ka nooremaid kolleege,“ ütles ta.

Kursuse lõppkontserdil Uuemõisa mõisa saalis esitati nii vanu kui ka kursusel selgeksõpitud lugusid. „Tulemused on väga üllatavad, positiivses mõttes. Kiire ajaga tehti ära meeletu töö – konsentreeritult – ning see tulemus oli täna ka siin näha,“ ütles Mikalai. "See üritus on väga elujõuline ning saab loodetavasti traditsiooniks."

„Haapsalu muusikakoolile oli see väga suur au, et Eesti juhtivad muusikapedagoogid tulid ja tegid siin lastega tunde,“ ütles Haapsalu muusikakooli õppealajuhataja Mart Kuus.

„Lõppkontserdi tase oli erakordselt kõrge – väga hästi mängiti,“ kiitis ta.

Kuusi sõnul on Haapsalu muusikakool valmis kursust korraldama ka järgmisel aastal. „Professorid lubasid tulla ka järgmisel aastal ning me teeme kõik selleks, et luua kursuse jaoks võimalikult head tingimused,“ ütles ta.