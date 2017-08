Läänlased võistlesid Tapa rahvarallil

Kalle Kruusma

Martin Jaanus / Martin Tamm Tapa rahvaralli stardi ootel. Foto erakogu

Laupäeval peetud Tapal rahvarallile oli osalema tulnud kokku üle 70 meeskonna, neist kolm Läänemaalt.

Stardirivi avas sportklass ja stardinumbri 1 all läksid oma debüütrallile Tarmo Hõbe / Urmo Aava. Neil oli päeva esimesel poolel tehnilist ebaõnne – autol olid ainult kaks käiku. Viiendal ja kuuendal katsel suudeti ka kolmas käik sisse saada. 12 katset tuldi lõpuni ja saadi teine koht. Lootus oli isegi esikohale, sest liidritel Peeter Kaibaldil / Jaanus Hõbemäel purunes viimasel katsel tagumine amort. Liidrid kaotasid küll palju aega, kuid jõudsid siiski võitjatena finišisse. Kahjuks pidid kuuendal katsel generaatori rihma purunemise pärast katkestama Priit Estermaa / Sven Andevei.

Läänlasi oli registreerunud 2WD-S klassis Marko Kukuškin / Marek Tarvis, 2WD-V klassis Rauno Ollemaa / Kristjan Must ja SU klassis Martin Jaanus / Martin Tamm. Marko Kukuškin / Marek Tarvis olid sunnitud katkestama pärast kümmet kiiruskatset, sest peale trampliini purunes nende autol tagasilla ülekanne. Sinnani käis neil saarlastega võitlus esikoha peale.

Martin Jaanus / Martin Tamm olid peale kuut kiiruskatset kolmandal kohal, aga siis hakkas tunduma, et piduritega on midagi lahti ja teenindusalal selgus, et piduritoru on katki ja varutoru ei olnud kaasas. Tuli kähku teha auto ümber kolme piduri peale, et saaks jätkata. See aga tähendas, et pidurdades oli oht, et auto läheb risti. Paar päris ohtlikku olukorda tekkiski, aga mehed suutsid tulla lõpuni ja näidata isegi 2 ringi esimesel katsel parimat aega. Teistel katsetel oli aga tempo vaheldumist rohkem ja pidurite roll suurem. Meie mehed jäid napilt neljandaks.

2WD-V klassis sõitsid Rauno Ollema ja Kristjan Must stabiilselt keskmisi aegu. Lõpuks saadi üheksas koht, millega mehed kuidagi rahule ei jäänud.

Nüüd on väikene paus ja ettevalmistused Varbola rahvaralliks, mis sõidetakse 9. septembril, juba käivad.