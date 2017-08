Valge Daami aja avas kohaliku toidu turg

Urmas Lauri

Haapsalus on Karja tänava alguses Pitsikeskuse ees täna ja homme avatud kohaliku toidu turg. Kodukant Läänemaa korraldab kohaliku toidu turu Valge Daami ajal esimest korda.

„Saab degusteerida ja kaasa osta Läänemaal kasvatatud või toodetud kaupa, müüjate hulgas on ka mahetootjad,” ütles turu korraldaja Kaja Karlson.

Pitsikeskuse ees on Kodukandil kolm suurt telki, sinna on mahutatud kohalikku kaupa pakkuvad ettevõtjad, tootjad ja talunikud.

„Rahvas käib, on melu ja sumin. Talukaup läheb peale,“ nentis Karlson. „Mulle tundub, et mett ja aedvilju ostetakse palju, valmistoitu. Jäätis läheb tänase palavusega hästi kaubaks.“

Pakkumine on mitmekesine, alates köögiviljadest ja kalast. On mett, mahlu, erinevad kooke, küpsetisi ja värsket soolakurki. Enamik pakutavast on mahetoodang.

„Kirimäe ürditalu, Tammejuure kanepitalu, Lauri-Jaani ja Uus-Vainu mahetalud, Putkaste Kalda talu, Tuulingu kohvituba Haeskast ja isegi üks talumeierei Koonga vallast Oidrema külast,“ loetles Karlson turul osalejaid.

Väljas on ka kohalikud käsitööõlle tootjad pruulikojad Voldi ja Kolk.

Käsitööjäätist pakub OÜ Hegeland Palivere kandist. „Kohapeal on efektne vaadata, kuidas nad teevad udujäätist, lämmastikuga,“ ütles Karlson.

Kodukant Läänemaaga on turul koos ka Läänemaa käsitööliit. Neil on pakkuda igasugused lambanahku, klaas- ja puitmeeneid.

Turg on avatud ka homme hommikul kümnest kuni kella kuueni õhtul. „Kui täna ütled kaupmehele, mida sa homme temalt osta sooviksid, siis seda sa ka saad,“ lausus Karlson.

Tänavu on Valge Daami ajal suur 160 kauplejaga käsitöölaat. Laat on tänavu tõesti suur, ulatudes vanalinnast Koidula tänavani välja.

Fotod: Arvo Tarmula