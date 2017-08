Pühapäeval on Lihulas lillkirja festival

Urmas Lauri



Lihula lilltikand. Foto: Urmas Lauri

Lihula lillkirja festival, mida tänavu korraldatakse juba seitsmendat korda, toimub 13. augustil Lihula mõisas ja on pühendatud Eesti rahvakunsti ja käsitöö liidu aastateemale „Tulest tulnud“. Avatakse ka Saima Mägi 80. juubeli näitus „Elu käsitööga“.

Keskmiselt on festivalist osa saanud igal aastal umbes 400 inimest, töötubades on tavaliselt osalenud paar-kolmkümmend huvilist.

„Kutsusime külla ka Muhu omad,“ ütles Lihula lilltikandi seltsi juhatuse liige Ilme Figol. Muhu ja Lihula lillkirjad on tema sõnul erinevad. „Lihula tikand on hõredam,“ selgitas Figol. Kuigi Muhusse on lilltikand läinud Lihulast, teenijatüdrukid viisid selle sinna, on sealsed naised-noorikud seda täiustanud ja praeguseks on sealne tikand suisa maali moodi.

Kuigi festival toimub pühapäeval, pandi näitus mõisasaali juba esimaspäeval üles. Seitse vana tekki on Lihulas esmakordselt väljas.

„Mina tikin päris palju, olen spetsialiseerunud Lihula rahvariietele, teen tellimustöid,“ ütles Ilme Figol.

Pühapäeva ennelõunal saab osa töötubadest, toimuvad Lihula tikandi töötoad ja Muhu käsitööselts Oad ja Eed õpetab Muhu tikandiga prossi valmistama.

Keskpäeval algab seminar, ehtekunstnik Keiu Kulles räägib teemal kihelkondlikest ehetest ja nende kandmisest, Lihula rahvakunstiselts tutvustab lillemotiivi kasutamise võimalusi keraamikal.

Pärastlõunal on võistutikkimine, parimaid autasustatakse.