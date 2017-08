Lihulas tuleb vanast spordifotost inspireeritud kõrgushüppevõistlus

Jaanus Getreu

Hüppel Aino Maasik (1960). Foto Erich Kanter

Lihula kultuuripäevade osana peetakse laupäeval kell 12 kõrgushüppevõistlus, mille teeb eriliseks toimumispaik Lihula raamatukogu tagahoovis.

Just see maja, kus praegu tegutsevad ka Lihula muusika- ja kunstikool, oli kooliks paljudele meie vanavanematele. Maja valmis 1937 ja õppetööga alustas kolm õpetajat ja 123 õpilast. Seoses selle kooli sporditegemistega on säilinud ka mõned fotod. Ühel neist, 57 aastat tagasi, aastal 1960 hüppab kõrgust Aino Maasik. Just see foto on ka Lõuna-Läänemaa kõigi aegade kergejõustiku naiste edetabeli üks tunnuspiltidest. Aino Maasik, kes on meie hulgast kahjuks lahkunud on samuti selles edetabelis, näiteks 200 meetri jooksus. See foto andiski idee korraldada kõrgushüppevõistlus.

Kui hüpati seal kuuskümmend aastat tagasi, siis suudavad seda ka tänapäeva noored sportlased. Tahame tuua meie sportlastele oma kodukandi aastakümnetetagust spordihõngu. Võistluse tarbeks paigaldame õue matid, hüppetellingud, mõõdame täpse kõrgushüppeala. Saame inventari näol abi ka meie naaberkoolidest.

Võistlusel toetab sportlasi Lihula muusikakooli puhkpilliorkester, dirigent Mati Põdra.

Meie võistlusel on külas meie piirkonna kõigi aegade parim kõrgushüppaja Gert Oosim. Tema rekord on 1.93 ja ta püstitas selle 18aastaselt. Kooli ajal kuulus ta Eesti noortekoondisse mitmel kergejõustikualal. Üheks silmapaistvamaks isiklikuks rekordiks on tal 16 aastaselt joostud 400 meetri aeg 49,4 sekundit. Võistlema on oodatud kõik koolinoored ja täiskasvanud spordisõbrad.