Haapsalu piiskopilinnuse oksjonilt saab soetada raudrüü või häbiposti

Toimetanud Urmas Lauri



See raudrüü koopia läheb müüki 30eurose alghinnaga. Foto: SALM

Homme, 12. augustil, algab kell 11 toimub Haapsalu piiskopilinnuses perepäev koos suure väljamüügiga. Oksjoni käigus leiavad endale uue omaniku mitmed ainulaadsed, seni muuseumiekspositsiooni ilmestanud esemed.

Heategevusliku oksjoni korraldamise põhjuseks on tänavu sügisel algavad ehitustööd. SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid sai toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest, et avada 2019. aastal Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuses aastaringselt kasutatav keskaja ajalugu käsitlev tegevusmuuseum-külastuskeskus. Loomisel on uus ekspositsioon, kuhu kõiki praeguses väljapanekus olnud esemeid enam ei vajata. Kõik kultuuriloolise väärtusega originaalesemed jäävad muidugi alles.

„Selle asemel, et hulk meile mittevajalikke asju lihtsalt ära visata või kuhugi seisma jätta, otsustasime lõbusa väljamüügi korraldada,“ selgitas linnuse juhataja Kaire Tooming. „Meil on hea meel, kui esemed taaskasutust leiavad ning inimesed neid soetades oma panuse linnuse arendamisse saavad anda,“ lisas Tooming.

Suurimaks müüki minevaks esemeks on muuseumi piletikiosk, mida võib kasutada näiteks aiamajana. Raudrüüde koopiate ning häbiposti rekonstruktsiooni kõrval saab endale soetada ka vitriinidena kasutuses olnud hoiukirste, aiakujunduseks sobivaid kiviplaate või dekoratiivseid puuskulptuure. Müüki lähevad ka sepisväravad ning toekad puidust uksed. Müügiks mõeldud esemetega saab eelnevalt tutvuda sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid veebilehel www.salm.ee või linnuses kohapeal. Esemed on linnuses tähistatud punase märgisega.

Oksjon algab kell 13.00. Perepäev ise algab juba kell 11.00. Näha saab keskaegset rõivastust, mängida keskaegseid mänge ja valada tinast märke. Kell 11.15 ja 12.15 teeb linnuse juhataja Kaire Tooming huvilistele muuseumis ringkäike ning tutvustab linnuse arendusplaane. Sissepääs muuseumipiletiga.