Lääne ELu paberleht laupäeval, 12. augustil

Paadivargad jäid bensiinijaamas vahele

Eelmisel reedel avastas Noarootsis Riguldi külas elav Arvo, et tema kalapaat on kadunud. Lumivalge aerupaat oli aasta vana ja maksis umbes 1000 eurot. Mees pani autole hääled sisse, et maakonnalinna Haapsallu sõita ja politseile avaldus kirjutada. Jõudnud Uuemõisa endise Statoili tankla juurde, märkas ta äkki, et tema lumivalge iludus seisab bensiinijaama juures paadihaagisel.

Kristi Kivipuur: kõige tähtsam on laste enesehinnang

Haapsalu Viigi kooli uus direktor Kristi Kivipuur on erivajadustega lastega tegelnud 30 aastat.

Kaie Ilves tegi Kivipuuriga intervjuu ja uuris, miks ja kuidas ta oma tee valis ning mis mõtted tal seoses Viigi kooliga on.