Vormsis toimub saarevahtide suvekool

Vormsi saarevaht Jonne Berggren. Foto: Arvo Tarmula

Lääne-, Saare- ja Pärnumaa saarevahid on sel nädalal Vormsis suvekoolis. Saarevahtide suvekool toimub juba seitsmendat korda, iga kord on see toimunud eri kohas.

„Erinevatel teemadel oleme koolitust saanud, seekordse suvekooli põhiteemaks on päästeõpe,“ ütles Vormsi saarevaht Jonne Berggren. Koolitunnid toimuvad Vormsi uues päästekeskuse majas. „Üks auto aeti välja, sinna pandi lauad, toolid,“ selgitas Berggren.

Õppetöö on jagatud mitmeks plokiks. Näiteks räägiti sellest, millele peaksid saare turvalisuse üle valvet pidavad saarevahid tähelepanu pöörama, kuidas teha ennetustööd, milliseid soovitusi saareelanikele anda.

„Veel üks teema – kui me leiame lõhkekehasid, mismoodi neid tähistada, kuidas teavitada sellest päästeteenistust, kuidas elanikkonnale selgeks teha, kuidas nad leitud lõhkekehaga ümber käima peavad,“ ütles Berggren. Saarevahid saavad ka suitsusukeldumist proovida. „Et me teaksime, misasi see on. See ei tähenda, et me peaksime ise päästetöödel suitsu sukelduma.“

„Praegu on räägib häirekeskuse inimene, mismoodi häirekeskus töötab, et me teaksime, kuidas õnnetusjuhtumist teavitamisel käituda,“ ütles Berggren täna keskpäeval toimunud telefonivestluses. Pärastlõunal selgitas merevalvekeskuse spetsialist samamoodi ka merepäästekeskuse toimimist.

Saarevahtide jaoks on praegu segane aeg. Kui uuest aastast maavalitsusi enam pole, kuidas siis saarevahtide töö korraldatud saab, see on seni veel lõplikult otsustamata.

„See on veel nõrk teema,“ nentis Berggren. „Teada on, et läheme siis maavalitsustelt kohalikele omavalitsustele üle, kuid mismoodi see toimub, selle kohta pole riik suundi veel täpselt teada andnud.“

Jonne Berggren loodab, et ka haldus- ja riigireformi järel on saarevahid ametis. „Mina loodan, et saarevahi ameti ikka ära ei kao, aga loomulikult – kõik hakkab sõltuma omavalitsustest, kas ka nende arvates meid siis enam vaja on,“ arutles Berggren.

Vormsis on kohal kõik kaheksa Lääne-, Saare- ja Pärnumaa saarevahti. Lääne-Eesti saarevahiga saared on Vormsi, Osmussaar, Ruhnu, Abruka, Vilsandi, Kesselaid, Manilaid ja Kihnu. Saarevahtide suvekool lõpeb homme.

