Valge Daami ajaks suletakse mitu tänavat (9)

Lemmi Kann

Foto: Arvo Tarmula

Seoses Valge Daami aja pidustustega muutub alates täna keskööst kesklinnas oluliselt liikluskorraldus – liikluseks suletakse Koidula ja Uus tänav.

Kuna Valge Daami laat saab sel aastal olema suurem ja müügilettide rida Karja tänaval pikem kui kunagi varem, tähendab see piiratud liikumisvõimalusi autodele.

„Posti ja Karja tänav on alates Koidula tänavast kuni lossiplatsi ehk Suur-Mere tänavani kinni,“ selgitas liikluskorraldust ja lisamärkide paigaldamist haldava Haapsalu Linnahoolduse juhatuse liige Alo Lõps.

See tähendab, et Posti tänavalt Koidula tänavale siis enam keerata ei saa.

Lõps ütles, et sissesõitu keelaval märgil on ka lisatahvel, mis sätestab, et Koidula tänaval võivad parkida ainult sealsed elanikud või nende külalised. Ühtlasi muutub Koidula tänav täies pikkuses ühesuunaliseks ja Koidula tänavale pääseb ainult Metsa tänava kaudu. Lõps selgitas, et selle muudatuse põhjuseks on soov vähendada parkimiskoha otsimisel keelde eiravate külaliste hulka ja võimalikku ummikut.

„Kuna Uus tänav on soojatrassi renoveerimistööde tõttu sel ajal kinni, on tagalinna pääsemiseks kaks võimalust – kas Kreuzwaldi tänavalt või mööda Metsa ja Vee tänavat, “ rääkis Lõps.

Ümbersõite tähistavad viidad paigaldatakse alates Tallinna maantee ja Tamme tänava ristmikust. Kollased nooled koos vanalinnale viitava sildiga on väljas alates Nurme tänavast.

Liikluskorralduse muudatus kestab pühapäeva keskööni. Haapsalu kultuurikeskus ja Linnahooldus paluvad järgida ajutisi suunavaid märke ja loodavad nii linnaelanike kui ka külaliste mõistvale suhtumisele.