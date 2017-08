Valge Daami aeg toob tegevust perele ja mõnusaid pidusid

Enriika Vunk

Valge Daami aeg 2016. Foto: Arvo Tarmula

Tänavu on Valge Daami ajal oodata suurt 160 kauplejaga käsitöölaata ja lahedat ööpidu Haapsalu kultuurimajas.

„Keskne osa on ikkagi etendus ja täiskuuaeg, kõik ülejäänu oleme koondanud sinna ümber,” ütles Haapsalu kultuurimaja direktor Gülnar Murumägi.

„Kindel on see, et Jan Kausi tekst on etendusele väga suur väärtus, lugu on iseenesest ilus ja lihtne ning küsimus, kas sõjad, usk ja armastus üksteist välistavad või põhjustavad, jääb ilmselt üles veel aastasadadeks,” ütles Valge Daami etenduse „Südamega läbi müüri” lavastaja Aleksander Ots teist aastat mängitava tüki kohta.

Etenduses on põimunud kaks ajastut, vana aeg ja kaheksakümnendad. „Kõik karakterid on legendi järgi Haapsalus kunagi elanud ning etendus on justkui pisike ajamasin võimalusega ajas tagasi vaadata,” lisas Ots.

Etendus erineb eelnevatest selle poolest, et ära on jäetud mõned varasemad läbivad ja kohustuslikud elemendid nagu näiteks suured massistseenid ja kappavad hobused. Need on asendatud võimsate installatsioonidega.

Valge Daami etendused vahetuvad iga paari aasta tagant, etendust „Südamega läbi müüri” mängitakse teist aastat.

„Tuleval aastal võib juba uus tulla, nii et neil, kes praegust näinud ei ole, on väga hea võimalus vaatama tulla,” ütles Gülnar Murumägi.

Mullu olid näiteks laupäevase etenduse piletid välja müüdud, seega tasuks koha kindlustamiseks pääse siiski eelmüügist osta. Tänavu müüakse lisaks seisukohtadele ka istekohapileteid. Eelmüügis on 500 istekohta ja 500 seisukohta, kuid kohapeale mahub etendust vaatama julgelt rohkem.

Valge Daami aeg on oma olemuselt pereüritus. Lastele on tänavu eriti põnevaid tsirkuseetendusi mitmete Guinnessi rekordite omanikult Marco Bonisimolt Hollandist. „Kindlasti on tema jalgpallisõu omaette vaatamisväärsus,” avaldas Murumägi. „See viis, kuidas ta algajas tõelise hasardi tekitab, on tõesti väga eriline.”

Eakamale publikule esineb seitsmekümnendate aastate laulja „Horoskoobi” ajast – Heidy Tamme. Nooremale publikule on kindlasti põnev noore laulja Lepatriinu etteaste. Lisaks toimub elava muusikaga ööpidu „Ilmutus Valge Daami klubis” kultuurimajas.

„Kultuurimajas tuleb kindlasti väga mõnusa energiaga kontsert, kõik esinejad on tuntud selle poolest, et neil tekib otsene side, sünergia publikuga,” ütles Ots.

Ots esineb ööpeol ansambliga Köömes, mille koosseisu ta lauljana kuulub. „Mullu oli meil spontaanne kinnine pidu, nüüd mõtlesime, et äkki ei teeks enam nii mõnusat üritust salaja ja kutsuks ka linnarahvast osalema,” lisas Ots.

Valge Daami aja kava on tihe ja tegevusi jätkub terveks päevaks. „Mullu alustasime ka kultusbändidega, kui möödunud aastal esines Ultima Thule, tänavu saab kuulata Mahavoki,” lisas Murumägi.

Eelmüügis maksab pilet Mahavoki kontserdile 5 eurot.

Kindlasti on põnev ka muinsuskaitseteemaline ringkäik Haapsalu linnas koos asjatundjate Kalli Petsi ja Ülla Parasega. Raekoja pargis muuseumi ees toimub Rannalõõts. Päris uus asi on Valge Daami ajal aga Kodukant Läänemaa korraldatud kohaliku toidu turg. „Saab luua kontakte, degusteerida ja kaasa osta Läänemaal kasvatatud või toodetud kaupa, müüjate hulgas on ka mahetootjad,” ütles kohaliku turu korraldaja Kaja Karlsson.

Ka laat tuleb tänavu tõesti suur, vanalinnast Koidula tänavani välja.

Anneli Aken ja Aleksander Otsa. Foto: Arvo Tarmula

Õnneks oli Sass vaba ja valmis

„Südamega läbi müüri” lavastajat Aleksander Otsa (Sassi) tean juba selle aastatuhande algusest, mil ta veel verinoorena tegi Tallinna Toomklubis tegutsenud noorteteatris Vox Populi suuri tegusid. Tema lavastatud kaks mononäitemängu – Steinbecki „Hiirtest ja inimestest” (Vox Populi) ja Keyesi „Lilled Algernonile” (Arena) puudutasid mind väga sügavalt.

Praeguse lavastusega tundus algselt nii autori kui ka lavastaja leidmine üsna lootusetu – kes oli hõivatud, kes polnud huvitatud, kuid asi lahenes meetodil „räägi inimestega”. Kui üle kümne kirjaniku olid ajanappusel või muul põhjusel ära öelnud, helistasin Jan Kausile – tal ju heade kirjanike pink hästi peas. Kui Jan oli pakkunud mõned nimed, kes juba ära olid öelnud, lõin endale vastu otsaesist: miks ma ometigi ei pöördunud kirjutamise ettepanekuga otse Jani poole! Nii oligi meil kirjutaja olemas. Arutasime asja ka Marko Matveiga, kes mängis eelmainitud monotükis „Lilled Algernonile” ja meil lõi täitsa ühekorraga tuluke põlema – Jani näidend võiks sobida lavastamiseks Sassile. Õnneks oli Sass vaba ja valmis!

Valge Daami lavastuse produtsent Anneli Aken