Piiskop Tiit Salumäe avab lauluraamatunäituse

Enriika Vunk

Pildil olev lauluraamat on kirjutatud käsitsi ning on ainueksemplar. Foto: Enriika Vunk

Kui varem on piiskop Salumäe teinud piiblinäituse (2011), siis nüüd plaanib ta üldsusele näidata oma lauluraamatukogu, kus praegu on mitukümmend eksemplari alates 1700. aastatest.

„Mul on see kogu ikka päris suur ja osa on lausa ainueksemplarid, mille tarbeks on vaja vitriine,” sõnas Salumäe.

„Näiteks üks raamat on väga eriline, sain selle Siberist piiskopilt kingituseks,” ütles Salumäe.

Kiriku lauluraamatute näituse avab piiskop koraalimaratoni ajal.