Koraalimaratonil lauldakse 36 tundi järjest

Enriika Vunk



Piiskop Tiit Salumäe. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu Jaani kirikus algab taasiseseisvumispäeva hommikul koraalimaraton, kus osaleb tosin praostkonda üle Eesti.

„Kiriku uksed on kõigile ööpäev läbi avatud, tulge laulma või kuulama,” kutsus Eesti Evangeelse Luterliku kiriku piiskop Tiit Salumäe, kelle sõnul on mõttes olnud ka Guinnessi rekordite raamatusse pääsemine. Kokku lauldakse kahe päeva ja ühe ööga läbi kiriku laulu- ja palveraamatu kõik 484 laulu.

„Tegu on väga erilise sündmusega ja proovime lauldes katkematu heliga püstitada rekordi,” ütles koraalimaratoni üks eestvedajatest Lehari Kaustel.

Tema oli ka see, kel tuli mõte katkematust lauluahelast. Varem toimunud koraalimaratonidel on lauldud küll järjest, kuid polnud püüdlust laulda nii, et helide vahel pausi ei tekiks. Kausteli sõnul on koraalimaratonil sügav ja märgiline tähendus.

„See sümboliseerib järjepidevust vaimuliku elu töödes ja tegemistes,” ütles Kaustel.

Tänavu on koraalimaraton seotud ka kiriku uue lauluraamatu tulemisega. „Lauluraamat on 25 aastat vana ja praegu on moodustunud uue lauluraamatu komisjon; soovime veel kord tutvustada laule, mis praeguse raamatu sees on,” lausus Salumäe.

Uue lauluraamatu koostamine võtab vähemalt kümme aastat aega. „Eesti laulupeod ja ühtlasi kogu laulukultuur on luterliku muusika tulem, ka iseseisvumisel oli vabakslaulmisel suur osakaal,” lisas Salumäe.

Koraalimaraton algab avapalvusega, mida veavad emeriitpiiskop Andres Põder ja piiskop Tiit Salumäe. Igale praostkonnale on palvelauludeks eraldatud kolm tundi ja laulud on jaotatud teemade kaupa. „Nii näiteks alustame advendi- ja jõululauludega,” ütles Salumäe.

Läbi lauldakse nii surma- kui ka pulmalaulud, teenimis- ja ristimislaulud, laste- ja noortelaulud. „Osa praostkondi on lubanud tulla erinevate soolopillidega,” avaldas Salumäe.

Jaani kirikust liigutakse lauldes edasi Haapsalu toomkirikusse pühapäeva õhtul.

Koraalimaraton lõpeb esmaspäeva õhtul kell 20 lõpumissaga peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe, Teno Ilvese ja organist Lia Salumäe vedamisel.

Koraalimaraton toimub Eestis kolmandat korda. Esimene maraton peeti Viljandis 2002. aastal, teine Haapsalus 2011. aastal.