Parima metsamajandaja tiitlile kandideerib ka Liidia Köster Piirsalust

Laupäeval selgub Eesti tänavune parim metsamajandaja. Teiste hulgas on tiitlipetendendiks ka Lääne-Nigula valla Piirsalu küla Enniste talu perenaine Liidia Köster.

Sel aastal kandideeris parima metsamajandaja tiitlile 9 metsaomanikku üle Eesti. Võitja kuulutatakse välja 12. augustil Raplamaal Ruunaveres toimuval kogu pere metsapäeval.

Juulis ja augustis külastas kolmeliikmeline hindamiskomisjon kõiki kandideerinud metsaomanikke. Tutvuti konkursil osalejate metsadega, räägiti metsas tegutsemise põhimõtetest ning vaadati üle kandidaatide metsades tehtud tööd.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees ja hindamiskomisjoni liige Mikk Link ütles, et metsas nähtu võib kokku võtta sõnadega noore metsa hooldus ning tugev koostöö metsaühistutega. „Konkursil osalejate metsi külastades kohtasime väga erinevaid põhimõtteid metsa majandamisel. Samas oli kõigi konkursil osalejate puhul näha tegevuste planeerimist ja tulevikule mõtlemist. Näiteks olid pea kõik kandidaadid investeerinud noore metsa hooldamisse või planeerisid seda teha,“ rääkis ta. „Rõõm oli näha, et palju tehakse koostööd metsaühistutega, kellest on kujunenud metsaomanikele tugevad partnerid,“ lisas Link.

Parima metsamajandaja tiitlile kandideerivad sel aastal Andres Tammeveski Hiiumaalt, Daniil Starodubtsev Ida-Virumaalt, Kairi-Kristiine Haller Pärnumaalt, Karl-Axel Adelman Läänemaalt, Karl-Hendrik Lister (Sindlivabrik OÜ) Raplamaalt, Liidia Köster Läänemaalt, Margus Pungits (Ökokütus OÜ), kes tegutseb Võru- ja Põlvamaal, Metsamaahalduse AS ja Starforest OÜ.

Tänavune parima metsamajandaja tiitel antakse üle 12. augustil Raplamaal Ruunawere Postimõisas toimuval kogu pere metsapäeval, kus leiab mitmekesist tegevust kogu perele. Toimuvad ekskursioonid, matkad ja õpitoad, tutvustatakse erinevat metsatehnikat, -tarvikuid ja –tarkvara, lasteprogrammi eest hoolitsevad noored metsateadlased ning laval astuvad üles rahvamuusikud, Birgit Sarrap ja ansambel Spido.

Parima metsamajandaja tiitlit annab Eesti Erametsaliit juba 24. korda, sel aastal korraldati konkurss koostöös Erametsakeskusega. Konkursile kutsuti osalema metsaomanikke, kes oma metsast hoolivad ja seda jätkusuutlikult majandavad.