Juhtkiri: üllatusteta meelelahutussuvi (1)

Lääne Elu

Kaks kolmandikku kuurortlinna turismisuvest on möödas ja paras aeg selle kohta esimesi üldistusi teha. Kõigele annab raami muidugi ilm. See oli isegi Eesti kohta kehv. Aga see on Haapsalu turismiäri saatus leida võimalusi halvast ilmast mööda hiilida.

Üldiselt suutsid suurüritused inimesed kenasti Haapsallu meelitada. Öömajakohad olid juba talvel broneeritud ja kohvikud ei saanud klientide vähesuse üle kurta.

Suurpidudest esimesena peeti Itaalia päevad. Tagasihoidlikult promenaadil alustanud veinidegusteerimis- ja elustiiliüritusest on saanud monstrum, millest jäävad meelde vaid trügimine ja pikad järjekorrad.

Kõige õnnetum uustulnuk oli jaaniajal Haapsalu piiskopilinnuses peetud 1990ndate esinejatega nostalgia-jaanituli. Publikut läks sinna õige vähe. Korraldajad küll kommenteerisid pärast, et arvestasidki esimesel aastal vähest publikuhuvi, ent rohkem on neid, kes ei saa aru, miks peaks ostma mõnekümne euro eest pileti peole, millesarnaseid korraldab iga vald tasuta. Miks ei ole aga Haapsalus linnajaanituld?

Ka esimest aastat peetud Tšaikovski festival läks üle kivide ja kändude. Ürituse nael pidi olema tasuta balletietendus Väikesel viigil, aga kõva tuul ja vihm jätsid selle ära. See-eest meelitas ballett siia põnevat kultuurihuvilist publikut, kes muidu ehk Haapsallu ei oleks sattunud.

Rock in Haapsalu tõi Haapsallu tuhandeid külalisi. Ameerika autode sõu, Augustibluus, vanamuusika päevad ja joogafestival ei üllatanud sel suvel mitte positiivselt ega negatiivselt, vaid olid harjumuspärasel tasemel.

Paistab tõesti, et Haapsalul on Tallinna-lähedase suveürituste linnana nii hea renomee, et siia meelelahutusürituste publiku ärakadumist pole karta. Uus proovikivi on aga, kuidas mitme tuhande külalisega niiviisi hakkama saada, et keegi end ebamugavalt ei tunneks.