EKRE läheb valimistele hüüdlausega „Anname tuld!“ (2)

Toimetanud Urmas Lauri

Mart Helme: "Tulekolle tuleb hoida põlemas nii iseendas kui ka eesti kodus. Nii et anname tuld!“ Foto: Arvo Tarmula

Eesti Konservatiivse Rahvaerakond (EKRE) avalikustas täna Estonia Talveaias toimunud kampaania avaüritusel oma kohalike valimiste hüüdlause, milleks on „Anname tuld!“.

Erakonna esimehe Mart Helme sõnul tähistab loosung ennekõike EKRE valmisolekut hakata Eesti elu õigetele rööbastele suunama.

„Rahvusliku poliitika ajamine ja rahvuslike majanduse ülesehitamine nõuab otsustavust ja julgust. Kinnitan, et EKRE-s ei väristata kätt ega keerutata pöidlaid, vaid tegutsetakse!

Helme sõnul antakse ülekantud tähenduses tuld ka korruptantide ja riigireeturite pihta. „Me tahame lõpetada – ja eritingimusteta! – raiskamise, hangete omadele mängimise ja igasuguse äraostetava mõtteviisi.“

Helme juhib tähelepanu, et tuli annab ka soojust ja valgust. „Alates päevast, mil Prometheus läks taevasse Päikese juurde, läitis tõrviku ja tõi inimestele maa peale tule, on meie kohus seda järeltulevatele põlvedele edasi anda. Tulekolle tuleb hoida põlemas nii iseendas kui ka eesti kodus. Nii et anname tuld!“