Prokuratuur ei hakka uurima Paralepa krundimüüki (2)

Tarmo Õuemaa

Laupäevane Lääne Elu kirjutas, kuidas Haapsalu linnapea Urmas Suklese valimisliidus HaRi kandideeriv ärimees Siim Saareväli küsis linnapealt pärast linnalt krundi ostmist, et see ehitaks sinna korraliku tee ja paigaldaks tänavavalgustuse. Suklese teadmisel pandigi lepingusse sellekohane punkt ja alles Keskerakonna aselinnapea Peeter Vikmani nõudmisel võeti see sealt välja.

Lääne ringkonnaprokuratuuri korruptsiooniasjade prokurör Küllike Kask ütles, et Lääne Elu artikli põhjal menetlust ei alustata. „Vaid artiklis esitatud infost lähtudes ei ole kriminaalmenetluse alustamiseks põhjust,” ütles prokurör.