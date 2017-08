Mäesalu: Paralepa juhtum on Suklese linnapea-ajale iseloomulik (7)

Tarmo Õuemaa

Haapsalu volikogu opositsiooni esindaja, järgmistel valimistel valimisliidus Meie Inimesed kandideeriv IRLi fraktsiooni liige Merle Mäesalu (pildil) leidis, et katse ehitada Paralepas krundi ostnud linnavolinikule linna kulul valgustus on Suklese linnapea-ajale iseloomulik.

„Neid asju on ju varemgi olnud, mida linnapeale ette on heidetud,” ütles ta. „2015 algatasid IRL ja sotsid linnapea Suklesele umbusaldusavalduse. Kindlasti on see ühelt poolt väga ebameeldiv lugu, aga teiselt poolt näitab, et olime õigel teel 2015. aasta umbusaldamisega.”

Mäesalu sõnul on info nii värske, et IRLi fraktsioon ei ole jõudnud veel koguneda ega oma seisukohta kujundada.

Laupäeval kirjutas Lääne Elu, kuidas Haapsalu linnapea Urmas Suklese valimisliidus HaRi kandideeriv ärimees Siim Saareväli küsis linnapealt pärast linnalt krundi ostmist, et see ehitaks sinna korraliku tee ja paigaldaks tänavavalgustuse. Suklese teadmisel pandigi lepingusse vastav punkt ja alles Keskerakonna aselinnapea Peeter Vikmani nõudmisel võeti see sealt välja.