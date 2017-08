Lihulas saab täna õhtul linna 806. sünnipäeva puhul ajas rännata (1)

Urmas Lauri

Lihula 805. aastapäeva tähistati mullu ooperiga "Uku ja Vanemuine." Foto: Urmas Lauri

Täna tähistab Lihula oma 806. sünnipäeva suurejoonelise kultuurigalaga “Kingitud aeg”, mis viib osalejad ja vaatajad läbi kunsti-, muusika- ja tantsuetenduste ajas rändama. Kultuurigala läbivaks teemaks on aeg – erinevatel lavadel saab näha esinejaid lastest memmede-taatideni.

„Kõik on põnev, mis õhtu jooksul toimub,“ on idee autor ja kunstiline juht on Pille Saatmäe kindel.

„Mina soovitan kella viieks kohale tulla ja varuda aega keskööni,“ ei nõustunud Saatmäe ühtegi etteastet teiste hulgast esile tõstma, kuid veidi oli ta siiski nõus lisama: „Näiteks Kaie Kõrb tuleb oma klassiga esinema.“

Kell viis algab galaõhtu aga suure üllatusega. „See on tõesti tore üllatus, tulge kindlasti vaatama,“ soovitas Saatmäe.

Tänavuse galaõhtu eripäraks peab Saatmäe seda, et laval ei vahetu esinejad, seekord tuleb publikul uude esinemiskohta jalutada. „Saab ka ise kaasa laulda, tantsida,“ selgitas Saatmäe.

Kella poole kuuest kuni poole kaheteistkümneni õhtul on planeeritud pea igal pooltunnil ainulaadne etteaste, mis kestab 20–25 minutit, etteastete vahel jääb külalistel aega, et liikuda järgmise lava juurde, kus toimub juba uus ja sootuks teisest ajastust etteaste.

Pille Saatmäe sõnul tingis kultuurikava korraldamist mitmes esinemispaigas justnimelt Lihula paljude võimaluse olemasolu. „Mõis, varemed, kultuurimaja,“ loetles Saatmäe erinevaid esinemispaiku. „Tegijaid ju on, tuleb ainult kutsuda, tulevad heameelega.“

Ajastuülest klassikat toovad vaatajateni Tallinna balletikooli õpilased, romantismi Marko Martin. Lisaks esinevad barokkmuusika ansambel, Madli Marje Sink ning löökpillikvartett ja Tallinna Tantsuakadeemia tantsurühm Uppsar. Üles astuvad Lihula meeskoor, Lihula naiskoor Leelo, Lõuna-Läänemaa mudilaskoor, Junior Danceband, rahvatantsijad Lihula ja Hanila vallast.

Mullu lavastati Lihulas 123 osalisega ooper „Uku ja Vanemuine”, mis etendus vaid korra – 8. augusti hilisõhtul. Ooperiga tähistas Lihula oma 805. ning Lihula muusika- ja kunstikool vastavalt oma 30. ja 25. sünnipäeva. Kaasa lõid muusika- ja kunstikooli õpilased ja kohalikud rahvatantsijad ning koorid. Ka toona oli ettevõtmise idee autor Kõmsi kooli direktor muusik Pille Saatmäe.

Lihula 806

Laupäeval alanud Lihula kultuuri- ja spordipäevad kestavad kaheksa päeva. Kavas on Lihula 806. sünnipäeva tähistamine, võistlused, rahvasprint, kinoõhtu ja palju muud huvitavat.

8. august – Lihula 806 sünnipäeva tähistamine kultuurigala „Kingitud aeg“

9. august – kinoõhtu

10. august – noortepäev „Tule ja seikle“

11. august – autoorienteerumine

11. august – öökontsert „Mulle meeldib maa“. Esineb Marko Matvere koos akordionist Peep Rauniga

12. august – kõrgushüppevõistlused, muusika ja tuleshow

12. august – Vana-Läänemaa ajaloo seltsi mõisatuur bussiga vanal Läänemaal

12. august – kontsertaktus „Lihula tänab ja tunnustab“. Esineb Jaan Tätte

12. august – simman. Tantsuks mängib ansambel Audru Jõelaevanduse Punt

13. august – laat

13. august – 7. Lihula lillkirja festival

