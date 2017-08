Karilaid: Vikman peaks Suklese asemel saama Haapsalu linnapeaks (1)

Tarmo Õuemaa

Keskerakonna Läänemaa piirkonna juhi Jaanus Karilaidi (pildil) sõnul ei lõhu Paralepa korruptsiooniskandaal Haapsalu võimuliitu, aga järgmine linnapea peaks Urmas Suklese asemel olema Peeter Vikman.

Karilaid leidis, et praegustes oludes võib Suklese ja Keskerakonna võimuliit Haapsalus jätkata. „Ma olen nüüd Suklesega ise korduvalt suhelnud ja positiivne on, et ta on oma viga tunnistanud,” ütles Karilaid eile Lääne Elule. „Viga tunnistati ja parandati.”

„Kogu juhtum näitab, et pärast kaheksat aastat aselinnapeana on Peeter Vikman valmis linnapeavastutuse võtmiseks. Selle juhtumi puhul ei lasknud ta sõpruskonna huvidel ja avalikkuse huvidel segi minna,” lisas ta.

Karilaidi hinnangul on Haapsalu linnajuhid saanud sellest juhtumist mitu õppetundi. „Esiteks peab linnavalitsus selgemalt fikseerima, millised on tema kohustused. Ei oleks tohtinud sellist lubadust anda, sest volikogu otsust ei olnud,” ütles ta. „On ka laiem õppetund volikogu liikmetele, et ametnikega suhtlemine ei tohi muutuda mõjuvõimuga kauplemiseks.”

Linnale on sellest juhtumist isegi kasu, sest see on õppetund, mis võib juhtuda, kui linna juhtimine ei ole läbipaistev. „See on näide, et koalitsioonivalitsused on paremad, et üks partner kutsub teise korrale, kui vaja,” ütles ta.

„Minu meelest oleme astunud poliitilises kultuuris sammu edasi, et ei panda pead liiva alla ega tehta ringkaitset, et midagi pole olnud, vaid kõik on avalik ja läbipaistev,” lisas Karilaid.