Ammas: riigi huvid peaksid enamuses kattuma ettevõtjate huvidega (1)

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liige Andres Ammas. Foto: ekraanitõmmis riigikogu istungi teleülekandest

Kommenteerides Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnu, et ettevõtjate huvid tuleb riigi huvidest eespoole seada, sõnas Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas, et riigi ja ettevõtluse huvide vastandamine vale, sest paindlik ja arengut soodustav ettevõtluskeskkond on oluline nii ettevõtjatele kui ka riigile.

“Keskerakonna, IRL-i [Isamaa ja Res Publica Liidu] ja sotside valitsuse majanduspoliitika alatoon on olnud ettevõtjate alahindamine ja nende ühiskondliku rolli pisendamine. Unustatakse, et ettevõtjad, keda on vaid mõni protsent ühiskonnast, on ühiskonna selgroog, millele tugineb kõik muu,” sõnas Ammas erakonna pressiesindaja vahendusel.

“Pevkuri väljaütlemine, et ettevõtjate huvid olgu riigi omadest eespool, kütab aga asjatult kirgi teiselt poolt. Uuendusmeelsust ja kasvu soodustav tasakaalus ettevõtluskeskkond on kogu ühiskonna huvides. Mõttetu kodusõda sellel teemal võib minna meile kalliks maksma, näiteks ebakindlusest tingitud investeeringute äralangemise tõttu,” sõnas Ammas.

Ammas sõnas, et nii praegune valitsus kui ka Reformierakond on lükanud süsteemselt tagasi ettevõtjate poolt kaua oodatud algatusi, mis aitavad kaasa ettevõtlustegevuse paindlikkusele ja kõrgepalgaliste töökohtade loomisele.