Aivo Paljasmaa: Bolt sai puurist välja

Aivo Paljasmaa

Ilusa laulu rikkus ära, öeldakse Maksim Gorki näidendis „Põhjas”, kui poole laulu pealt tuleb teade, et üks tegelane poos ennast üles.

Laupäeva õhtul rikkus Londoni MMil ilusa laulu ära Justin Gatlin, haarates võidukrooni meeste 100 meetri sprindis. Muinasjutt Usain Boltist pidi saama ju täiusliku lõpu Jamaica imejooksja järjekordse triumfiga. Isegi rahvusvahelise kergejõustikuföderatsiooni president Sebastian Coe tunnistas, et see ei olnud parim stsenaarium, sest ühe ihaldatuma tiitli võitis kahel korral dopingukaristust kandnud sportlane.

Coe ja teised kõrged ametnikud muretsevad eelkõige kergejõustiku kui müügiartikli üle. Publikut tahetakse peibutada igasuguste vahenditega ja ilusad muinasjutud käivad asja juurde. MMi avaõhtul saigi üks neist teoks, kui kodupubliku lemmik Mo Farah võidutses 10 000 meetri jooksus. Auringile läks Somaaliast poisikesena saareriiki sattunud ja oma spordivõitudega nüüd brittide südamesse tee leidnud Farah koos perekonnaga. Publiku silmad olid pisarais, kui naine koos kahe tütrekesega lehvitas Suurbritannia lippe, pisipoja oli aga võidumehe kukil.

Usain Bolti võidu puhul loodeti järjekordset Hollywoodi muinasjutu laadset finaali, kus 60 000-pealine publik, samuti miljonid üle maailma telerite ees, lausa nõretavad õndsusest, nähes superman’i võiduhetke. Muinasjutus on aga alati ka paha tegelane, kes stsenaariumi järgi lõpuks õilsa kangelase poolt purustatud saab. Londonis läks aga vastupidi. Must prints alistas valge kuninga, kuigi nahavärvilt ühed mustad mõlemad.

Gatlin on dopingukaristuse ära kandnud ja kehtivate reeglite järgi on tal õigus joosta ning võita. Maine on tal muidugi rikutud ja publik oli ka Londonis ta vastu häälestunud. Tegelikult on Gatlin tipptasemel kauemgi vastu pidanud kui Bolt, sest eelmise saja meetri MMi kuldmedali võitis ta 2005. aastal Helsingis. Bolt alustas publiku hullutamist kolm aastat hiljem Pekingi OMil.

Bolt lustis siis täiega, hakates juba 20 meetrit enne lõpujoont kõrvale vaatama, käsi pilduma ja finišijoonel lausa vastu rindu taguma. Rivaale edestas ta mitme meetriga ja püstitas lausa uskumatu maailmarekordi 9,69. Aasta hiljem Berliini MMil kordus kõik uuesti ja rekord oli veelgi ulmelisem 9,58. Selles kõiges oli ülekeevat ja poisilikku rõõmu. Bolt on isegi öelnud, et aeg-ajalt ei taha ta muud kui Jamaica rannaliival reggae-stiilis hullata.

Meelelahutustööstuse reeglite järgi pidi ta aga aja möödudes Bolti edasi mängima. Viimastel aastatel tundusid tema stardieelsed grimassid ja vigurdamised väga võltsid. Ta oli nõustunud olema kogu kergejõustiku püha ikoon ja publiku hullutamiseks oli ta nagu puuri pistetud. Praegu räägitakse juba, et tema spordist loobumise järel tuleks uut ikooni näha Lõuna-Aafrika jooksjas Wayde van Niekerkis. Tahaks uuele superjooksjale hüüda, et pangu nüüd plehku nii vastaste kui ka ikooniloojate eest, muidu on ta aastaid oma ehitatud puuris vangis, nagu Bolt oli.

Õnneks ei käi veel kõik telgitaguste niiditõmbajate stsenaariumi järgi. Pühapäeva õhtul tekkis ilulugudesse kaks suurt mõra. Nii naiste saja meetri jooksu kui ka meeste kuulitõuke võitja tundus juba enne MMi selge olevat. Jamaikalanna Elaine Thompson ja USA atleet Ryan Crouser läbisid ka MMi eelringid muljetavaldavalt. Publik ootas juba nende kroonimist. Otsustavais finaalides põrusid aga mõlemad, jäädes sootuks medalita. Muidugi saab ka seda dramatismi laiale publikule kaubaks teha, aga alles tagantjärele. Toimumise hetkel on kõik siiski ehtne ja mingit stsenaariumi ohtu selles ei ole. Õnneks veel ei ole.