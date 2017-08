Äikesetorm purustas mitu ruuterit

Jarita Maaria Rintamäki

Pühapäeval õhtul tabas Haapsalut ja Uuemõisat äikesetorm, mis purustas kodudes mitu ruuterit ja digiboksi ning muid vooluvõrgus olnud elektroonikaseadmeid.

Telia Haapsalu klienditeenindaja ütles Lääne Elule, et esmaspäeval teatati firmale kuuest purunenud ruuterist ja ka mitmest äikese lõhutud digiboksist. Klienditeenindaja ütles, et Telia ei hüvita äikesetormi tagajärjel tekkinud kahju, sest see on põhjustatud tarbija hooletusest.

Purunenud elektroonikaseadmeid on rohkem, sest kõik kliendid ei teatanud ilmselt oma õnnetusest kohe esimesel päeval telekommunikatsioonifirmale. Uuemõisas said enim kannatada Ploomi tänava ning Ehitajate tee ridaelamud.

Kortermajade elektroonikaseadmed on äikese eest paremini kaitstud, sest seal pinge ühtlustub. Eramajades on rikkeid rohkem. Selliste tagajärgedega äikesetorme tuleb igal suvel ette vähemalt paar korda. Võimalike kahjustuste vältimiseks soovitatakse võtta äikese ajaks vool hoone peakaitsmest välja.