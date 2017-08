Parvlaev Tiiu ootab Rohukülas Soome tehase dokikohta

Urmas Lauri

Parvlaev Tiiu Rohukülas. Foto: Urmas Lauri

Parvlaev Tiiu seisab praegu Rohukülas kai ääres, remonti sõidab laev kohe, kui Soomes Naantali tehases dokikoht vabaneb.

Hiiumaa liinil kurseeriv parvlaev Tiiu sõitis 28. juulil Rukki kanalis vastu serva ning selle vahejuhtumi tõttu on Tiiu sõidud selleks suveks sõidetud. „Parvlaev Tiiu on avarii tõttu liinilt eemal kuni poolteist kuud. Selle aja jooksul teostatakse dokis laeva täielik ülevaatus, selgitatakse vigastused ja teostatakse remont,“ ütles TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro.

"Esimese hinnangu järgi võib olla tegemist tehnilise rikkega, mille puhul laeva juhtimissüsteem keeldus reageerimast," ütles TS Laevade turundusspetsialist Triin Rum.

Avariist on möödas juba üle nädala, kuid laev seisab ikka veel Rohukülas. „Ootab dokikohta, seda pole kohe võtta,“ nentis Arro ja lisas, et praegu pole veel remondilepingut sõlmitud. Arro sõnul lodoab TS Laevad, et Tiiu hakkab sel nädalal Naantali laevatehasesse dokki sõitma, kuid kindlalt seda veel väita ei saa.

Tiiu eemaloleku ajal veavad Hiiumaa liinil reisijaid parvlaevad Leiger ja Hiiumaa. Sel nädalavahetusel oli liinil ka parvlaev Regula.

Hiiumaal toimus sel nädalavahetusel mitu suursündmust: kohvikutepäev, ratsutamisvõistlus, kunagise menubändi Smokie kontsert, Pühalepa muusikapäevad ning sellega seoses suundus saarele tavapärasest rohkem rahvast.

Rohuküla sadama parkla oli nädalavahetusel autosid pilgeni täis, osa sõidukeid oli pargitud ka sadama sissesõidutee äärde. Paljud neist, kes kohe väljuvale laevale autokohta ei saanud, jätsid sõiduki lihtsalt mandrile.

„Ma arvan, et väga hästi läks, mõned üksikud jäid järgmist laeva ootama,“ nentis Arro. „Liinil oli ka Regula aitamas, oli kolme laeva graafik.“ Pühapäeval oli Regulal tehniline rike, mille meeskond ise kõrvaldatud sai.