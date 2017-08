Linnapea vastulause: ärimees ei saanud Sukleselt kingitust (21)

Urmas Sukles, Haapsalu linnapea

Urmas Sukles

Haapsalu linnapea

Laupäevane Lääne Elu esileht on tõstatanud minu suhtes korruptsioonikahtluse ning seetõttu pidasin ma vajalikuks kirjutada selgitus.

Haapsalu linn algatas mõned aastad tagasi Paralepas elumajade kruntide arenduse. Esimene etapp on 9 krundi müük . Linn tegi esmase investeeringu ning rajas kanalisatsiooni-vee ühendused, elektrivalmiduse ning teede ja tänavavalgustuse valmiduse. Selle arenduse eesmärk ei ole linnale raha teenida, vaid leida Haapsallu kodu loovaid uusi peresid ,kes hiljem maksumaksjatena linna kassat täidaksid. Kruntide müügist saadava rahaga kavandasime katta sealsesse infrastruktuuri tehtud investeeringud.Täna on esimesest arenduse osast ehk 9-st Kuldnoka ja Lõokese tänava krundist juba 8 müüdud ning majade ehitus ka alanud. Kusjuures mitmed krundid on meil õnnestunud alghinnast kõrgemalt müüa .Müügist on laekunud juba rohkem raha kui linn on tänaseks sealsesse infrasüsteemi panustanud, kusjuures palju krunte on veel müümata.

Müügikuulutuses on selgesõnaliselt kirjas, et : "Haapsalu linn müüb elamukrunte Paralepas Ungru tee elamukvartali arenduspiirkonnas. Kruntidele on rajatud juurdepääsuteed, elekter ning vee- ja kanalisatsioonivarustus. Hinna sees on kommunikatsioonidega liitumine."

Imelik on lugeda, et minu pikaaegne hea töökaaslane Peeter Vikman , kelle haldusalasse see projekt kuulub ning kes on ka ise selle projektiga pidevalt tegelenud ja kelle juhtimisel on paigaldatud tänavavalgustussüsteemi alused koos kaablitega, teeb näo, nagu ei teaks ta, et teede ja tänavavalgustuse tegemine on linna kohustus, mis tuleb kiirelt täita, sest majad juba kerkivad. See ei ole kohustus Siim Saarevälja ees, vaid kõigi nende Haapsalu linnalt kaheksa krundi ostnud ja tulevikus krunte ostvate isikute ees.

Kusjuures Haapsalu linn ja ka Peeter Vikman teavad väga hästi , et teed selles elamurajoonis tuleb teha korda nii kiiresti kui võimalik, loodetavasti 2018 aasta jooksul, sest Haapsalu linn on seda lubanud ja linn on usaldusväärne lepingupartner, kes ostukutses kirjas olnud lubaduse ka täidab.

Mis puutub Siim Saarevälja lepingu tühistatud punktis olnud tee ehituse tähtaega ,siis siin võib öelda, et selline kuupäeva panek oli viga, mille ma kahjuks läbi lasksin. Ehitusaeg oleks olnud 2018 aastal ning kuna volikogu 2018 aasta eelarvet veel arutanud ei ole, siis me oleksime andnud katteta lubaduse. Kui Peeter Vikman sellele ebakorrektsusele tähelepanu juhtis, siis me vigase punkti ka tühistasime. Samas ma loodan ,et kui tulevane volikogu eelarvet arutama hakkab, siis selle elamurajooni teede ja valgustuse arendus ka rahastatud saab.

See projekt on olnud edukas, tänaseks tehtud investeeringud infrastruktuuri on kruntide müügiga tasa teenitud ja saadud veel enamgi ning ka teedeehitusse minev raha saab tasa tehtud tulevikus uute kruntide müügiga, mitte linnaelanike raha eest, nagu LE oma juhtkirjas kirjutab.

Ühest väikesest eksimusest on jälle õnnestunud puhuda suur mull ja sellest on mul ääretult kahju, sest mulli algatus on tulnud mu hea töökaaslase poolt. Ei saa märkimata jätta ka Lääne Elu poolt artiklile pandud eksitavat pealkirja, aga teada on ,et skandaalne pealkiri, millel ei ole pruugi sisuga üldse seost olla, müüb hästi. Peagi on valimised tulekul ning selle loo valguses tõotab tulla põnev valimisvõitlus, kus vahendeid ei valita.

