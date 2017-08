Kiideva esimene pannkoogipäev tasus end ära

Urmas Lauri

Pühapäeval peeti Kiidevas esimest korda pannkoogipäeva. See oli nii edukas, et kindlasti korraldatakse samalaadne ettevõtmine ka aasta pärast.

„Ülisuper!“ nentis Kiideva kogukonnateenuste eestvedaja Sirli Olgo. „Asi oli oodatust palju võimsam. Kell 11 oli tunne, et kuskil tehti väravad tehti lahti ja rahvas lasti sisse.“

Esialgu veninud ooteaeg isegi 40 minutini. „Kell üks sain esimest korda aega kella vaadata,“ meenutas Olgo hullumeelset rabelemist. Viimased koogid küpsetas ta veerand nelja paiku.

„Kõikse aeg oli tööd, oleme südamest tänulikud, väsinud, aga õnnelikud. Eile õhtul jalad surisesid, olin nii väsinud, aga ülimalt rahul,“ ütles Olgo täna ennelõunal.

Ka ilmaga vedas. Pannkoogipeo ajal ei tulnud Kiidevas tilkagi vihma, sadama hakkas alles kell neli pärastlõunal. „Mees sai selleks ajaks ka pannkoogitelgi kuivana kokku pakitud,“ ütles Sirli Olgo.

Seega oli tegemist jumalale meelepärase ettevõtmisega. „Nii see ilmselt on jah,“ naeris Olgo. „Muuseas, meie esimene külastaja oli Ridala koguduse õpetaja Küllike Valk.“

„Mina olin pliidi taga, andsin endast maksimumi,“ ütles Sirli Olgo. Koos temaga toimetasid veel Mare Vahter, tema võttis vastu tellimusi, ning köögis olid ka Olgo tütred Kerli ja Ketlin. Üks komplekteeris portse ja valmistas jäätisekokteile, teine tegi taignat, seda kulus kokku 20 liitrit.

Mitu pannkooki Sirli Olgo küpsetas, seda naine täpselt ei teagi.

„Kõige paremini läks pannkook maasikamoosiga,“ nentis Olgo. „Soolastest oli populaarseim singi-juustu pannkook.“

Külastajaid olnud nii pisikese küla, kui seda on Kiideva, kohta üle mõistuse palju. „Me üritasime arvu kokku lüüa, kuid ega me täpselt teagi,“ laiutas Olgo käsi. „ Aga julgen öelda, et koogiostjaid oli üle saja. Uudistajaid oli ka, osa läks ilma koogita minema. Nii, et kokku 150 võõrast oli meie külas käimas küll.“

Olgo sõnul kartnud ta esialgu, et jääb pannkoogipäevaga miinusesse, kuid juba praegu on selge, et peo korraldajad ei pidanud pannkookidele omast taskust peale maksma.

Suvel tavaliselt Kiidevas nii palju rahvast ei näe. Kuid suve lõpul lüüakse see arv kindlasti üle. „Meie kõige populaarsem üritus on muinasjtulede öö, siis on tavaliselt oma paarsada inimest,“ nimetas Olgo, lisades, et rahvast toob lisaks seegi, et samal päeval korraldatase sealkandis ka rattasõit. Tänavu süttivad muinastuled laupäeva, 26. augusti õhtul.

„Me saime tohutu palju mõtteid, kuidas uuesti ja paremini teha,“ nentis Sirli Olgo. „See ei jää kindlasti viimaseks, aasta pärast uuesti!“

Fotod: Kiideva külaselts