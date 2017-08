TÄISMAHUS. Ärimees sai Sukleselt kingituse (19)

Kaie Ilves

Haapsalu linnapea Urmas Suklese (pildil) valimisliidus HaRi kandideeriv ärimees Siim Saareväli ostis linnalt krundi lubadusega, et linn ehitab sinna korraliku tee ja paigaldab tänavavalgustuse. ARVO TARMULA

Saareväljale kuuluv Siim Varad OÜ ostis Kuldnoka 2 krundi oksjonilt alghinnaga 21 000 eurot. Rohkem pakkujaid ei olnud. Saarevälja ettepanekul lisas Haapsalu linnavaraspetsialist Madis Raudsepp ostu-müügilepingusse punkti, et müüja ehk Haapsalu linnavalitsus kohustub tuleva aasta 30. juuniks ehitama valmis Kuldnoka ja osaliselt ka Lõokese tänava ning paigaldama sinna tänavavalgustuse. Lepingu allkirjastasid 20. juunil notaris Siim Saareväli ja Urmas Sukles. Lääne Elu käsutuses olevast kirjavahetusest selgub, et Raudsepp teavitas enne lepingu koostamist Suklest, et selline punkt ostja soovil lisatakse.

„Siim tahtis selle lepingusse panna, mis on ostjal alati õigus tahta. Lihtsalt ei ole varasemad ostjad seda lepingusse nõudnud,” kirjutas Raudsepp 15. juunil Suklesele saadetud kirjas. Mida Sukles sellele vastas, pole teada, kuid viis päeva hiljem allkirjastas ta lepingu, nõustudes allkirja andes ka lisatud punktiga.

Raudsepp, Sukles ja Saareväli kandideerivad sügisel ühes nimekirjas linnavolikokku ja on koos kandideerinud ka varem. Siim Saareväli ütles, et tema soovil ei ole punkti lepingusse lisatud.

Kui Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman avastas, et allkirjastatud lepingus on punkt, millega linnavalitsus ühe käega müüs 21 000 euro eest krundi ja teise käega võttis hinnanguliselt kuni 100 000 euro suuruse kohustuse, asus ta Raudsepalt aru pärima.

23. juunil kirjutas Vikman Suklesele e-kirja: „Tahaksin siiski teada, kuidas sellesse müügilepingusse niisugused tingimused tekkisid. Minu meelest ei ole see OK. Kui Madis [Raudsepp] selle korraldas, siis tuleb esmaspäeval Madisega tõsine jutt.” E-kirjale oli lisatud lepingu punkt 2.1.5, mis ütleb, et linnavalitsus kohustub ehitama tänava teekatte ja tänavavalgustuse. Sukles vastas samal päeval: „Ei tea sellest midagi! Kas teistes selliseid asju pole?” Miks Sukles nii vastas, pole selge, sest ta oli kaheksa päeva varem saanud Raudsepalt e-kirja, kus need punktid olid kirjas.

Vikmani protestide tõttu läksid Sukles ja Saareväli uuesti notarisse ja sõlmisid uue ostu-müügilepingu, kus ei olnud enam linnavalitsuse kohustust ehitada Kuldnoka ja Lõokese tänava ühele lõigule tänavakate ja -valgustus. „Ühel hetkel helistati mulle ja öeldi, et mingi punkt tuleb välja võtta. Ma isegi ei mäletanud seda. Minu meelest ei ole see mingi probleem. Nagunii peab linnavalitsus piirkonda arendama,” ütles Saareväli reedel Lääne Elule.

Kuidas siis see punkt ikkagi lepingusse sai? Peeter Vikmani sõnul võis linnaametnikku mõjutada ostja. „Tõenäoliselt oli ostja initsiatiiv mõjutanud linnavara spetsialisti, kes selle punkti lepingusse lisas. Ostjale ei saa midagi ette heita, iga ostja eesmärk on odavalt osta ja võimalikult kallilt müüa,” ütles Vikman reedel Lääne Elule.

Lepingus olevat lubadust oksjoni tingimustes aga ei olnud. „Selle punkti teadmine oleks toonud teisi pakkujaid ja tõstnud ka hinda. Ei oska öelda, kui palju, aga lisaväärtust oleks see igal juhul tekitanud,” ütles Vikman. Vikmani sõnul pole Kuldnoka tänava remont ja valgustus lähemal ajal kavas.

„Sellele ei ole ka rahalist katet,” märkis ta. Madis Raudsepale ütles Vikman juunis, et selline punkt ei saa lepingus olla. Lääne Elu küsimusele, kuidas sattus lepingusse lubadus tänav korda teha, vastas Raudsepp: „Seda lepingut pole enam. See on kehtetu.” Küsimusele, kuidas sattus see esimesse lepingusse, vastas Raudsepp: „See oli apsakas. Kirjaviga. See punkt ei oma mingit tähtsust.”

Raudsepp lisas, et seda tuleb ette, näiteks võib vanast lepingupõhjast midagi sõlmitavasse lepingusse jääda. Lääne Elule teadaolevalt ei olnud tegu vana lepingupõhja vm apsakaga, sest 15. juunil kirjutas Raudsepp Haapsalu linnapeale Urmas Suklesele: „Lepingusse palun sätestada kaks täiendavat punkti: ehitada lõplikult välja Kuldnoka tänava ja Lõokese tänava kasutuses oleva osa lõplik teekate tähtajaga 30. juuni 2018 ja ehitada välja Kuldnoka tänava ja Lõokese tänava kasutuses oleva osa tänavavalgustus tähtajaga 30. juuni 2018.”

Kui Lääne Elu meenutas Raudsepale tema e-kirja, milles ütleb, et Siim Saareväli soovis lepingusse ehituskohustust, vastas Raudsepp: „Mulle tuli vastuvõtule inimene. Ma ei saa teiega kahjuks rohkem rääkida.”

Hiljem jäi Raudsepp oma varasemate sõnade juurde: tegemist oli apsakaga, ta ei mäleta kogu protsessi ega ole palunud punkte lepingusse lisada. „Mis tahes dokumendi vormistamisel võib esineda mis tahes vigu,” ütles Raudsepp.

Sukles ütles reedel Lääne Elule, et ei pannud punkti lepingus tähele. „Kuna see tuli Vikmani ja Raudsepa poolt alt. Ma muidugi nägin seda, aga arvasin, et see on suht normaalne,” ütles Sukles.

Uus ostu-müügileping sõlmiti aga Suklese arvates põhjusel, et ees ootavad valimised. „Uus volikogu peab tegema uue eelarve. Lubadus oli ennatlik,” ütles Sukles.

Sukles punkti lisamises seaduserikkumist ei näe. „Tööde maksumus on väiksem kui linna reservfond. Kui linn müüb krunte, siis tuleb korda teha ka infrastruktuur. Varem ei ole seda lepingutes olnud, sest keegi lihtsalt ei ole seda küsinud. Kui keegi siit nüüd viga või rikkumist otsib, siis on see puhas valimisvõitlus ja suhteliselt pahatahtlik,” ütles Sukles.

Küsimusele, kas lubaduse andmine ei eeldaks siiski volikogu sellekohast otsust, vastas Sukles: „Nii ja naa. See ei ole suur investeering. Seda saab teha järgmisel aastal, aga lepingust oli ta parem siiski välja jätta, et mitte anda uuele volikogule ennetavalt lepingulist punkti. See oli arusaamatus, mille me likvideerisime.”

Kuldnoka tehingu kronoloogia

* Kuldnoka 2 krundi oksjon lõpeb 29. mail.

* Krundi ostab Siim Saareväli alghinnaga 21 000 eurot. Ta on ainus pakkuja.

* 20. juunil kinnitatakse notari juures ostu-müügileping, mille allkirjastavad Saareväli ja Urmas Sukles.

* Lepingus on lubadus, et linn teeb Kuldnoka tänava tuleva aasta 30. maiks korda.

* Lubaduse täitmine maksab laias laastus 100 000 eurot.

* Lepingut loeb mõne päeva pärast aselinnapea Peeter Vikman, kelle survel tehakse leping ringi. Lubadust enam lepingus ei ole.

* Lepingu koostas linnavara spetsialist Madis Raudsepp.

* Madis Raudsepp ja Siim Saareväli kandideerivad kohalikel valimistel Suklese valimisliidus HaRi.

* Eelmistel valmistel kandideerisid Saareväli, Raudsepp ja Sukles Reformierakonna nimekirjas.