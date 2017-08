Ago Kirsipuu ostab sildu kokku

Urmas Lauri

Jõgeva kõrtsi sild. Foto Urmas Lauri

Kullametsa külamees Ago Kirsipuu tahab osta kolme vana kivisilda.

Viis aastat kestnud asjaajamine pole meest oma soovist seni oluliselt kaugemale viinud. „Pikk lugu,” nentis Kirsipuu. „Tulemus on see, et üks sild kukkus vahepeal kokku.“

Mehe huviorbiidis on Koluvere kandis kaks Jõgeva kõrtsi silda ja Vaikna mõisa vana sild. Kõik kolm kivisilda paiknevad Risti–Virtsu vanal maanteel ja on muinsuskaitseametis arvel ehitismälestistena.

„Sillad ei kuulu kellelegi,” laiutas Kirsipuu käsi. „Sildu ei tunnista omaks ei riik ega ka vald.”

Et sillad asuvad kunagisel Risti–Virtsu maanteel, tegi Kirsipuu loogilise järelduse, et seega võiksid nad olla maanteeameti omad. Mees tegigi maanteeametile ettepaneku, et nad sillad korda teeks.

Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla teatas Kirsipuule, et sillad ei kuulu maanteeameti haldusalasse, mistõttu pole neil ka raha nende remontimiseks.

Seda, et Kirsipuu sillad endale osta tahab, pidas Vaidla heaks mõtteks. „Tegemist on tänuväärse algatusega ja loodame siiralt, et need algatused realiseeruvad,” ütles Vaidla. „Kui sildade omanik vajab sildade rekonstrueerimise tehnoloogilistes küsimustes konsultatsiooni, on maanteeamet nõus kogemuste ja teadmistega abiks olema.”

Kirsipuu plaanile ei seisa vastu ka Kullamaa vallavanem Jüri Ott. „Mõte on ju tore, kui ta teeks sillad korda,“ ütles vallavanem.

150aastased kaunitarid

Jõgeva kõrtsi esimene sild viib üle Liivi jõe. Kohati koorunud asfaltkatte alt paistab raudkivisillutis, sild ise on Kirsipuu valitud kolmikust kobedaim.

„Siia on planeeritud kergliiklustee,” viitas Kirsipuu Kullamaa valla planeeringule ja ka valimislubadustele, mida volikokku pürgijad välja on käinud. „Kui meil on arengukavas kergliiklustee, siis on ju ka sillad vaja korda teha.”

„Me tahaksime seda teha järgmises etapis,” kinnitas Ott kergliiklustee ehitamise kava. „Eskiis on koostatud ja kergliiklustee rajamine on ka Lääne-Nigula valla liitumislepingus sees.”

Mõnisada meetrit mööda teed edasi on Jõgeva kõrtsi teine kivisild. See viib üle Marimetsa oja ja selle aja jooksul, mil Kirsipuu on sildade vastu huvi tundnud, on sild juba varisemisohtlikuks muutunud. Muinsuskaitseamet on silla külgi toestanud. Betoonplokid sillale sõitmise takistamiseks on aga Kirsipuu pandud.

„Eikellegi oma,” osutas Kirsipuu oma ihalusobjekti suunas. „Sina võtad kaks kivi, mina kaks ja nii me tassimegi selle laiali.”

Vaikna mõisa vana sild varises osaliselt kokku alles tänavu. „Polegi kellegi asi, ei maa- ega vallavalitsuse asi. Ja minu asi pole ju ka,” rehmas mees käega.

Viis aastat omanikuotsinguid

Kirsipuu tee sildade omandamise poole on olnud konarlik, esimese avalduse sildade ostmiseks kirjutas mees Lääne maavalitsusele juba viis aastat tagasi. Toonane maavanem Innar Mäesalu tegi Kullamaa vallavalitsusele ettepaneku sildade peremehetuse väljaselgitamiseks. Sinna asi tookord ka sumbus.

Uue avalduse kirjutas Kirsipuu tänavu ja praegune maavanem Neeme Suur uuris taas vallavalitsuselt, kes on sildade omanik ning kui omanikku pole, siis tuleks vallal algatada sildade kui peremehetu ehitise hõivamise menetlus.

Kullamaa vallavanem Jüri Ott on seda meelt, et sildadel on omanik ikkagi olemas – ehitismälestistena kuuluvad nad ju riigile.

„Need sillad on muinsuskaitse all ja on sisuliselt riigi omad,” nentis Ott ja lisas, et paraku pole maavalitsus leidnud silla omandisuhet tõendavaid dokumente, millega nad arvel on. „Käib arutelu, et kuulutada nad peremehetuks varaks. Paneme selle küsimuse vallavalitsusse ja augusti lõpul arutatakse seda volikogus,” ütles Ott.

Kui omandiküsimus on lahendatud, sillad peremehetuks varaks kuulutatud, saab riik need soovi korral maha müüa. Müüa saab riigivara aga ainult oksjonil.

„Ega mina neid sildu niiväga tahagi,” tunnistas Kirsipuu. Tema sõnul soovinud ta oma sillaostusooviga lihtsalt provotseerida, et asjad liikuma hakkaksid. Viis aastat nügimist ja praegu tundub, et hakkasidki liikuma.

Kui ühel heal päeval kuulutab riik sildade oksjoni välja, kavatseb Kirsipuu sellel kindlasti osaleda.

Koluvere–Kullamaa kant on Läänemaa sildaderohkeim nurk. „Neljal kilomeetril on tosinat silda,” ütles Kirsipuu. Vaiknal kaks, Koluveres kaks, Jõgeval kolm, Sillal kaks, Kullametsal kaks. Kaheteistkümnes sild on Kirsipuu kodus Kärneri talus mehe enda tehtud.

Sillad, mida Ago Kirsipuu osta soovib

Vaikna mõisa sild. Ehitatud 19. sajandi teisel poolel. Ehitismälestis 15472. Varisenud.

Jõgeva kõrtsi esimene sild. Ehitatud 19. saj esimesel poolel. Ehitismälestis 15451.

Jõgeva kõrtsi teine sild. Ehitatud 19. sajandi esimesel poolel. Ehitismälestis 15452. Varisemisoht, toestatud.