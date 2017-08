Ukraina laulja varises Augustibluusi pealaval kokku (2)

Tarmo Õuemaa

Ivan Denisenko kontserdi alguses. Foto Tarmo Õuemaa

Ukraina bändi Ivan Blues & Friends laulja Ivan Denisenko varises täna õhtul Augustibluusi festivali pealaval Haapsalu piiskopilinnuses kokku. Loo kirjutamise hetkel ligi pool tundi pärast õnnetust oli lava taga kaks kiirabibrigaadi ja meest püüti elustada.

Pealtnägija kirjelduse ajal tabas terviserike Denisenkot esinemise ajal. Kõigepealt lõpetas mees laulmise, siis hakkas pillimäng mööda minema ja mees kukkus selili lavale. Lavale tuli konferansjee Jan Uuspõld, kes küsis, kas publiku hulgas on arsti. Veidi hiljem palus ta Denisenko eest palvetada.

Kell 19.40 teatas Jan Uuspõld, et Denisenko on arstide järelvalve all ja viiakse Tallinna ning festivali kontserdid jätkuvad.

Ivan Denisenko on tuntud Ukraina kunstnik ja kultuuritegelane. Bluusimaailmas on ta tuntud oma sügava bassihääle poolest.