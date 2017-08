Suletud tänavad

Vee-ja kanalisatsioonitorude ehitustööde tõttu on

• 25. augustini täissulgemine Lahe tn lõigus Wiedemanni tänavast Suur-Liiva tänavani (ümbersõit mööda Karja tn).

• 7.–10. augustini on suletud lõik Väike-Liiva ja Wiedemanni tn vahel. Jälgige liikluskorraldust!

• Kalda tn on suletud (Kalda tn 26 ees) 7.–9. augustini.

• Kastani tn kortermajade ees on kanalisatsioonitorustiku renoveerimine! Palume autosid mitte parkida Kastani tn teeserva!

• Asfalteerimistööd algavad Suur-Lossi tn, seega olge möödasõidul tähelepanelikud.

Palume jälgida ajutist liikluskorraldust.

Palume vabandust tekitatud ebamugavuste pärast.

Viimsi Keevitus AS