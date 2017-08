Koolimetsa kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Lääne-Nigula vallavalitsus algatas 1. augusti 2017. a istungil korraldusega nr 284 Vedra külas Koolimetsa kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu pindalaga u 9 ha.

Detailplaneeringu algatamise eesmärk on Koolimetsa kinnistu arendamine (kuni kuue ühepereelamu ehitamiseks), ruumilise terviklahenduse loomine.

Planeering ei muuda kehtiva Oru valla üldplaneeringu põhilahendust, paiknedes reserveeritud elamualal E6.

Lähtudes eelhinnangust ja asjaolust, et planeeringuga kavandatud tegevus ei too kaasa negatiivset keskkonnamõju, otsustati mitte algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Täpsemat infot detailplaneeringu kohta leiab valla kodulehelt:

http://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud.

Lääne-Nigula vallavalitsus