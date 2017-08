Kirbla sai aasta küla konkursil eripreemia

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Kirbla küla kultuurimaja ehitus. Foto arhiiv

Eile õhtul Vana-Võidus alanud Eesti külade XII maapäeval kuulutas Kodukandi juht Krista Habakukk aasta külaks Lääne-Virumaal asuva Läsna-Loobu, mis oli ka rahvusringhäälingu korraldatud rahvahääletuse võitja. Läänemaad esindanud Kirbla küla sai maaeluministeeriumi eripreemia jätkusuutliku põllumajanduse edendamise eest ja isamaalise küla medali.

Aasta Küla žürii liige Bianca Mikovitš ütles, et Läsna-Loobu suutis hindamiskomisjoni võõrustada kõige koledama ilmaga, sest sadas kaks tundi jutti ja külavedurite sõnul jäi neil näitamata kolm neljandikku plaanitust. „Aga järelikult oli ka see väike osa tiitlit väärt.“

Žürii esimees Eiki Nestor tunnistas siiski, et parim küla tuli välja selgitada fotofiniši abil.

Kõik 14 konkursil osalenud küla said žürii esimehelt Eiki Nestorilt kingituseks koosoleku juhatamise kella, millele on graveeritud küla nimi. Tema sõnul väärivad seda kella kõik külavanemad kui kõige mõistlikuma ja siirama demokraatia esindajad.

Tiitlile kandideeris üks küla, alevik või kogukond igast maakonnast: lisaks Läsna-Loobule Lüganuse Ida-Virumaalt, Kirbla Läänemaalt, Rassi Järvamaalt, Kaisma Pärnumaalt, Kuriste Hiiumaalt, Väike-Rakke Tartumaalt, Roobaka Saaremaalt, Pedajamäe Valgamaalt, Järvere Võrumaalt, Himmaste Põlvamaalt, Kärde Jõgevamaalt, Sürgavere Viljandimaalt, Teenuse Raplamaalt, Kelvingi Harjumaalt. Aasta Küla konkursi raames toimus parima leivaretsepti konkurss, mille võitis üheksa kandidaadi seas oma banaanileivaga Läsna-Loobu.

Eiki Nestor ütles oma kõnes, et haldusreform saab tehtud siis, kui iga omavalitsuse kõige suuremaks eesmärgiks saab see, et inimestel oleks tööd ja tegevust. „See, kui palju meil omavalitsusi on või kui suured need on, ei ole üldse tähtis. Aga see, mida teete teie oma külades regionaalpoliitika heaks, seda saate teha ainult teie, mitte vallavanem, president või valitsus,“ sõnas ta.

Maapäeva peakorraldaja, külaliikumise Kodukant juhataja Krista Habakukk lisas, et tegelikult on osalemisest võitnud kõik külad. „Mitmed neist on ütelnud, et konkurss pani küla oma tegemisi uuesti mõtestama, kindlasti said nad juurde indu ja oskusi enda paremaks tutvustamiseks,“ ütles ta.

Maapäeva esimene päev lõppes maakondade maitsete peoga. Täna alustavad tööd teemakojad, kus võetakse sihikule kogukondade ja omavalitsuste haldusreformi järgne koostöö, ühistegevus kogukonnas ja uusmaakate kohanemine, töökohad ja kogukonnaettevõtlus ning maaelupoliitika kujundamine Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal. Päeva tippsündmuseks on pärnasalu istutamine Vana-Võitu koos president Kersti Kaljulaiuga.

Pärast seda peab president umbes 400 maapäevalisele kõne ning avab „EV100 igas külas“ kontsertetenduse, mis juhatab sisse kaheaastase EV100 sünnipäevakingituste ja pidude sarja. Külade pidu jätkub kuni pühapäevani ansambli Untsakad simmaniga. Pühapäeval toimub maaelu arengu ja eurotoetuste debatt Märt Treieri juhtimisel, saabuvatele valitsuse esindajatele – peaminister Jüri Ratasele ja maaeluminister Tarmo Tammele – antakse üle Eesti külade XII maapäeva manifest.

Eriauhinnad

Maalehe aastatellimus: Sürgavere ja Väike-Rakke (Bianca Mikovitš: „Sürgavere näeb hästi suurt pilti, oma osa selles ja oskab seda suurepäraselt näidata. Väike-Rakke ei karda ühtegi hullu ideed, vaid teeb need teoks. Pealegi on selles külas „külakella“ ametipost ja Maalehe tellimus tagab selle, et külakellal on alati millestki rääkida“ )

Maaeluministeeriumi eripreemia jätkusuutliku põllumajanduse edendamise eest – Kirbla küla

Siseministeeriumi eripreemia kõige koostöökamale külale – Lüganuse

Maamajanduse infokeskuse auhind kõige innovatiivsemale ja ettevõtlikumale külale– Pedajamäe küla

Kodukandi medal

Avatud vaimuga küla – Teenuse, Raplamaa

Iseseisev küla – Kelvingi, Harjumaa

Ettevõtlik küla – Lüganuse alevik, Ida-Virumaa

Isamaaline küla – Kirbla, Läänemaa

Suurelt unistav küla – Rassi, Järvamaa

Hoogne küla – Kaisma, Pärnumaa

Sõbralikem küla – Kuriste, Hiiumaa

Leiutajate küla – Väike-Rakke, Tartumaa

Ilu loov küla – Roobaka, Saaremaa

Uuendusmeelne küla – Pedajamäe, Valgamaa

Hooliv küla – Järvere, Võrumaa

Noortesõbralikem küla – Himmaste, Põlvamaa

Ilu armastav küla – Kärde, Jõgevamaa

Loovalt lustlik küla – Läsna-Loobu

Lihtsalt suurepärane – Sürgavere