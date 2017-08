Kiidetud „Klarissa kirjad” jõuavad Haapsallu

Tarmo Õuemaa

8. ja 9. augustil mängivad Sepo Seeman ja Piret Laurimaa Haapsalu kuursaalis viimast korda kriitikute kiidetud armastuslugu „Klarissa kirjad”.

Haapsalust pärit Sepo Seemanit oleme harjunud nägema koomilistes rollides. „Klarissa kirjade” kohta kirjutas Sirp aga nii: „Praeguses (ja eriti suvises) teatrikontekstis on „Klarissa kirjad” midagi üsna erandlikult lihtsat ja siirast, isegi ehk julget.”

See on päris inimeste Klarissa ja Elmari lugu, kes olid abielus 70 aastat. „Nad abiellusid Eesti ajal, saatus lennutas neid siia ja sinna ning said siis aastakümnete järel kokku,” jutustas Sepo Seeman. „Saime enda kätte nende päevikud ja kirjavahetuse. See on liigutav lugu, kuidas armastus on tugevam kui mis tahes režiimid või kaugused.”

Klarissa ja Elmari poeg Rein, kes elab Torontos, käis etendust viis korda vaatamas.