Haapsalu vanalinn pandi Augustibluusi ajaks lukku

Lemmi Kann

Augustibluusi kontserdid on hajutatud üle linna. Foto Arvo Tarmula

Reedel ja laupäeval Haapsalus 24. korda toimuv Augustibluus toob linna tuhandeid muusikasõpru ja autosid; vanalinn pannakse linnakülaliste jaoks taas lukku.

Haapsalu Linnahoolduse juhatuse liige Alo Lõps ütles, et korratakse eelmisel nädalavahetusel Rock in Haapsalu ajal toiminud liiklusskeemi. See tähendab, et mujalt festivalile saabunud autod suunatakse Väikese viigi juures holmil asuvasse parklasse ja linnakülalised autodega vanalinna ei pääse. Liikluse suunamiseks kasutatakse keelumärke ja viitasid, mida on seekord veelgi rohkem.

Kuigi eelmisel nädalavahetusel sujus liiklus Lõpsi sõnul tänu täiendavate abinõude kasutamisele paremini kui eelmiste suurürituste ajal, pressis osa festivalikülalisi oma auto ikkagi keelutsooni sisse. „Vee tänavalt pressiti läbi,” selgitas Lõps.

Seekord on pandud välja veel rohkem parkimist keelavaid märke, näiteks Rüütli ja Linda tänava algusesse, et parkimiskohti jahtivaid autosid eemale hoida.

Lõpsi hinnangul ei tohiks liiklus Augustibluusi ajal väga pingeliseks kujuneda, sest üritused on üle linna hajutatud ja ühte konkreetset epitsentrit pole. „Aga muidugi kutsume kõiki üles linnas jala liikuma – meil on väike ja ilus linn!” andis Lõps mõista, et haapsallased ise võiksid autod koju jätta ja linnakülalised parkida selleks ette nähtud kohtades.

„Kõik on väga lihtne – järgige liiklusseadust ja ärge tekitage oma parkimisega kaaskodanikele ebameeldivusi,” sedastas Lõps.