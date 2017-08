Haapsalu linn müüb korteriomandeid

Haapsalu linn müüb osta.ee oksjonikeskkonnas:

• korteriomandi asukohaga Suur-Lossi tn 9–5, Haapsalu, ja kinnistu registriosa numbriga 1928232. Korteriomandi esemeks on ühetoaline korter üldpindalaga 23,1 m2, moodustades 231/1672 mõttelist osa kinnistust. Korteriomand paikneb katastriüksusel tunnusega 18301:003:0590, pindalaga 587 m2 ja sihtotstarbega 100% elamumaa. Alghind on 15 000 (viisteist tuhat) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 26. juulist 25. augustini kell 12;

• korteriomandi asukohaga Jalaka tn 1a–2, Haapsalu ja kinnistu registriosa numbriga 2208032. Korteriomandi esemeks on teeninduspind üldpindalaga 71,3 m2, moodustades 713/18126 mõttelist osa kinnistust. Korteriomand paikneb katastriüksusel tunnusega 18301:010:1100, pindalaga 2248 m2 ja sihtotstarbega 100% elamumaa. Alghind on 19 000 (üheksateist tuhat) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 26. juulist kuni 25. augustini kell 12.

Korteritega tutvumiseks palume ühendust võtta:

Madis Raudsepp, tel +372 472 5311, mobiil +372 5344 5699, e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee.

Haapsalu linnavalitsus