Fotogalerii: Augustibluus raudteejaamas

Sirje Sinitskaja fotod

Augustibluusi laupäevased raudteejaama kontserdid on fännide seas ühed populaarsemad, nii et istekohtade soovijad pidid juba pool tundi enne esimest kontserti kohale tulema. Esimesena istus publiku ette Belgia bluusivirtuoos Tiny Legs Tim, kes mängis vahetut ja siirast segu bluusist, kantrist, folgist. Publiku kaasahaaramisega ei olnud tal probleeme ja kontserdi lõpus lubas ta kindlasti Augustibluusile tagasi tulla, kui korraldajatel on huvi kutsuda.

Micke Björklöf ja Lefty Leppänen esitasid aga sellise show, millist Haapsalus vist varem nähtud ei ole.

Viimasena astus tihedalt rahvast täis tuubitud raudteejaama lavale Andres Roots koos trummar Raul Terepi ja laulja Mikk Tammepõlluga.