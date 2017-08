Saaremaale kerkib viikingite küla (1)

Urmas Lauri

Kaart: kaart.delfi.ee

Paari nädalaga Asvale kerkinud omalaadne seikluspark Saaremaal avatakse külastajatele tänasest. Tegu on ühe osaga Viikingiküla projektist, mis peaks valmima järgmisel suvel, vahendas Saaremaa päevaleht Saarte Hääl.

Viikingiküla eestvedaja, Asva külas üles kasvanud ettevõtja Kajar Lembri sõnul oli esmane mõte ehitada üles Asva asula linnus, kuid erinevate asjaolude tõttu jõuti lõpuks koguperekeskuse ideeni. “Siin on piisavalt seiklust, kuid ei unustata ka ajalugu,” lausus Lember. Mehe sõnul nägi ta sarnast seiklusparki Pärnus ja sealt suurem suhtlus Kekkoneniga alguse saigi.

Tegu on enam kui 12 meetri kõrguse seikluspargiga, millel on neli erinevat taset. “Kõrgeim tase paneb võbisema ka kartmatuima mehe jala,” nentis Lember. Kui traditsioonilised seikluspargid on rajatud mõnda metsatukka, siis Asva seikluspark kõrgub keset põldu suurte mastide otsas. Rajal on 50 turnimiselementi ja kolm pikka õhusõitu.