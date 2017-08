Roman Sultangirejev peab Augustibluusi suurkujudeks Pepe Ahlqvisti ja Phil Guyd

Urmas Lauri

Pepe Ahlqvist. Foto: Soppakanuuna - Oma teos, CC BY-SA 3.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=33020073

Roman Sultengirejev peab 23. aasta jooksul Haapsallu saabunud bluusmuusikutest olulisimateks soomlast Pepe Ahlqvisti ja USA bluusmuusikut Phil Guyd.

Roman „Rommy“ Sultangirejev, mees, kes bluusi Haaspsallu tõi, ütles, et Haapsalus toimunud bluusifestivalidest alla kahe tunni rääkida ei saagi. Siiski tõi Rommy ajast, mil ta ise oli festivali korraldaja, esile paar nime, keda ta peab enda jaoks festivalide ajaloo olulisimateks. Need on Pepe Ahlqvist Soomest ja Phil Guy USAst.

Soome bluusi absoluutse tipu Pepe Ahlqvisti tõi Sultangerijev festivalile 2001. aastal. „See oli vägev, et tema siia sain,“ nentis Sultangerijev. Pepe Ahlqvist ja Tap Jelly Blues Band esines Augustibluusil 2001. aastal.

„Phil Guy, Buddy Guy vanem vend,“ tõi Sultangirejev välja ka teise suurkuju. „Kaks nädalat jahusin, et teda esinema saada. Sain!“ Phil Guy oli Augustibluusi peaesineja 2003. aastal. Lousianast pärit Guy suri üheksa aastat tagasi vähki.

1994. aastal algatasid Haapsalu kultuurikeskuse töötajad Gülnar Murumägi ja Roman Sultangirejev pisikese festivali, kus astusid üles Compromise Blue, Kolumbus Kris ja Ultima Thule. Kuulajaid kogunes toona umbes paarkümmend.

Aasta hiljem osales festivalikesel üheksa ansamblit, 1996. aastal oli aga juba 13 esinejat ning rahvast kihav tänavapilt reetis, et huvi kasvab.

Aastal 1999 jõudsid Haapsallu esimesed välisartistid: ameeriklane Jimmie „Bluesman“ Lawson Soome bändiga The Midnight Creepers ja John King samuti USAst.

2009. aastal tunnistati Haapsalu säravaimaks kultuurisündmuseks Augustibluus, mille peakorraldaja oli toona veel Roman Sultangirejev.



Phil Guy. Foto: Milwphil – Own work, CC BY-SA 3.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=21492947