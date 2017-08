Peaminister sai osa Vormsi kooli rõõmudest ja muredest

Vormsi kool. Foto: vormsi.ee

Peaminister Jüri Ratas põikas tänasel Vormsi-visiidil läbi ka kohalikust koolist. Koolis tegutseb ka lasteaed ning samas majas on ka raamatukogu.

„Rääkisime kooli eluolust, kurtsime oma mured,“ ütles peaministriga kohtunud Vormsi lasteaed-põhikooli direktor Age Hälvin.

Direktor rääkis peaministrile oma kooli eripärast – nimelt on osa õpilasi Vormsi koolis distantsõppel. „Kuna me tegeleme distantsõppega, siis rääkisin peaministrile ka sellest, esile tõin õpetajate-õpilaste motiveerimise ja õpetajate lisatöö kaardistamise ja täpsustamise,“ selgitas Hälvin.

Mureks, mida direktor Hälvin peaministrile kurtis oli koolimaja olukord. „Akende ja fassaadi vahetus on plaanis,“ selgitas direktor. Positiivse küljena tõi ta välja tõsiasja, et koolimaja teine korrus sai uue elektrisüsteemi.

„[Peaminister Ratas] soovis jõudu ja jaksu edasi tegeleda nende mõtetega mis meil kooli suhtes on. Kohtumise foon oli positiivne,“ nentis Age Hälvin. Mingeid lubadusi peaminister ei jaganud, püsivaid kokkuleppeid ei tehtud, sest kohtumine oli põgus.

Vormsi koolis on koos direktoriga seitse põhiõpetajat. „Ja on neli-viis inimest, kes käivad väikest sutsu tegemas,“ täpsustas direktor.

Vormsi lasteaias käib 12 last, põhikoolis on tavaõpilasena 21 last ja kevadise seisuga oli distantsõppijaid üheksa.

Raamatukogus on nii küla- kui ka kooliraamatukogu.