Peaminister põikas korraks Vormsisse

Urmas Lauri

Peaministri tänane visiit Vormsisse kestis vaid napilt kolm tundi, kuid selle aja jooksul õnnestus tal saarest põgus ülevaade saada. „See oli selline üsna kiire,“ nentis peaministri nõunik Johannes Merilai. Peaminister sõitis saarele kümnese ja lahkus juba kella ühese laevaga.

Esimese pildi maalis peaministrile Vormsi Püha Olavi kirikus õpetaja Ants Rajando, kes tegi ülevaate nii kiriku kui ka saare ajaloost.

Järgmisena külastas peaminister koos kaaskonnaga kooli. Koolis tegutseb ka lasteaed ning samas majas on ka raamatukogu.

„Rääkisime kooli eluolust, kurtsime oma mured,“ ütles peaministriga kohtunud Vormsi lasteaed-põhikooli direktor Age Hälvin.

Direktor rääkis peaministrile oma kooli eripärast – nimelt on osa õpilasi Vormsi koolis distantsõppel. Mureks, mida direktor Hälvin peaministrile kurtis oli koolimaja olukord. „Akende ja fassaadi vahetus on plaanis,“ selgitas direktor. Positiivse küljena tõi ta välja tõsiasja, et koolimaja teine korrus sai uue elektrisüsteemi. Mingeid lubadusi peaminister ei jaganud, püsivaid kokkuleppeid ei tehtud, sest kohtumine oli põgus.

Vormsi uue päästehoone juures kohtus Ratas ka kohaliku rahvaga. „Paarkümmend inimest oli kindlasti, asjalik kohtumine,“ nentis peaministri nõunik Johannes Merilai. Saarerahvas esitas peaministrile tavalisi väikesaarte elanike küsimusi. Arutleti transpordiühenduse, üldise heakorra ja turvalisuse üle, jututeemaks oli ka huviaharidus.

„Riik on võtnud kohustuse tagada püsiasustusega väikesaartel regulaarne transpordiühendus, kuid näiteks suveperioodil suurenev liiklus teeb ka kohalike elanike olulised sõidud keerulisemaks,“ nentis peaminister. „Need on kohad, kus riik saab juba varakult ja planeerimisprotsessis kohalike soove ning vajadusi arvesse võtta.“

„Üks küsimus oli, et kui pärnakas tahab Tallinna sõita, maksab ta ainult bensiini eest, kui aga saareelanik tahab pealinna sõita, maksab ta lisaks auto kuludele ja laevapileti eest. Sellel kohtumisel saareelanike tasuta ülevedu jutuks ei tulnud, aga eks seda mõtet, saareelanike tasuta parvlaevasõitu, on aastaid arutatud.“

Vallavanem Tanel Viks ütles peaministrile saare elu-olu kirjeldades, et saareelanike dünaamika on üldiselt on tõusvas joones. „Neil seda rahvastiku vähenemise probleemi pole,“ vahendas Merilai kuuldut. Vallavanemaga oli juttu ka vallavalitsuse korraldusest ning maalitud pildist jäi mulje, et tegemist on eesrindliku paberivaba vallaga. „Temal [Tanel Viksil] pole töölaual ühtegi paberit, asjaajamine toimub kõik elektrooniliselt. Ka raamatupidaja on Vormsil Kihnuga kahepeale.“

Vallavanem rääkis peaministrile ka väikelaevade sadama ehitusest.

„Visiidi muljed olid positiivsed,“ kinnitas Merilai. Midagi konkreetsed vormsilased peaministrilt välja ei pressinud. „Oli näha, et nad lahendavad oma probleeme nutikalt. Nad ei vaata elu mustades toonides, näevad tulevikku helgena, üritavad meelitada noori saarele.“

Fotod: Jürgen Randma (Riigikantselei)