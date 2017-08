Lauri Luik kandideerib Haapsalus Suklese vastu (12)

Kaie Ilves

Lauri Luik. Arvo Tarmula

Riigikogu liige Lauri Luik kinnitas täna Kuku raadiole antud intervjuus, et Reformierakond tuleb Haapsalus välja oma nimekirjaga, ühe esinumbrina kandideerib ka Luik ise.

Reformierakondlasest linnapea Urmas Suklese kevadise otsuse kohta luua oma valimisliit HaRi, ütles Luik: „Meie jaoks oli see ühelt poolt ootamatu uudis, teiselt poolt väga negatiivne uudis. Sellist asja pole me oma nimekirja sees Haapsalus varem kohanud. Vanasti oli selline ütlus, et kapten lahkub laevalt viimasena. Meie puhul juhtus nii, et kapten hüppas tundmatus kohas vette ja jättis meeskonna sinna, kus ta praegu on. Aga me saame hakkama ja oleme võtnud eesmärgi Reformierakonnaga välja tulla.”

Luik ütles Kuku raadiole, et on rääkinud inimestega, kes on läinud Suklese nimekirja, ja selgitanud, et mõistlikum oleks erakonna nimekirjas kandideerida, aga lahkujad on endale kindlaks jäänud.

Küsimusele, kas Haapsalu ja Reformierakonna vahele võiks tõmmata võrdusmärgi nagu Keskerakonna ja Tallinna vahele, vastas Luik, et seda ei tahaks ta teha ja pigem on küsimus inimestes, keda on rahvas usaldanud.

Küsimusele Noarootsi silla kohta vastas Luik: „Siiamaani ei ole suudetud mind sada protsenti veenda, miks see peaks teoks saama. Haapsalu raudtee on teine asi – tuhat inimest iga päev liigub Tallinna vahet. Haapsalu raudtee on minu meelest põhjendatud, aga silda tuleks veel põhjendada. Praegu ma sellesse ei usu.”

Üks Haapsalu võtmeküsimusi on Luige sõnul rand.

„Tuleks mõelda, kuidas luua ujumiskohti, üks päris huvitav mõte on taastada väliujumisbassein, mis kunagi oli Paralepas, aga selle võiks planeerida Aafrika randa. Oleks huvitav kuurortlinna atraktsioon,” ütles Luik.

Rannast tähtsamaks pidas Luik siiski uute töökohtade tekkeks tingimuste loomist, sh turismi- ja infotehnoloogia valdkonnas, ka kaugtöövôimaluste arendamist, et Haapsalus oleks aktiivne elu peale suvekuude ka ülejäänud üheksal kuul aastast.

Luik juhtis tähelepanu ka Ridala ja Haapsalu liitumisega seotud detailide paikapanekule ja töölerakendamisele, et ka kôige väiksemate külade elanikud saaksid samasugust avalikku teenust nagu Haapsalu kesklinna elanikud.