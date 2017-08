Lääne Elu paberleht laupäeval, 5. augustil (6)

Korruptsioonikahtlus

Pärast seda, kui kinnisvaraärimees ja Haapsalu volikogu liige Siim Saareväli ostis avalikult oksjonilt linnalt maatüki, kirjutas linnaametnik Madis Raudsepp linnapeale, et lepingusse tuleb lisada kohustus ehitada tuleva aasta 30. juuniks välja Kuldnoka ja Lõokese tänav ja paigaldada tänavavalgustus. Punkt lisatigi ja võeti välja alles aselinnapea Peeter Vikmani nõudmisel. Lääne Elu valduses on kirjavahetus, kust nähtub, et Raudsepp andis viis päeva enne allkirjastamist Suklesele teada, et selline punkt tuleb lepingusse lisada.

Keevitajana töötav noor Hanila naine andis Ameerikas välja raamatu

Hanilas elava noore kirjaniku Anni Pea teos kogub populaarsust ülemaailmses kirjandusportaali Wattpad. „Ripatsite” vastu tundis huvi ka kirjastus Createspace. Praegu müüb „Ripatseid” Amazon ja augustis peaks Ameerikas trükitud raamat jõudma ka Eestis poeletile.