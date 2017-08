Bluusihuvilistel on raske Haapsalust öömaja leida (4)

Urmas Lauri



Parim pakkumine, mida booking.com vahendas. Foto: ekraanitõmmis veebilehelt

Suvel on Haapsalus raske ööbimiskohta leida, kuid mingid võimalused on ka hilisel ärkajal siiski veel jäänud, kuigi hinnad on kohati üpris soolased.

Kui otsida Haapsalus tänasest kuni pühapäevani, st kaheks ööks kahele inimesele ööbimisvõimalusi, siis juhatab veebileht Airbnb huvilised saunaga korterini, mille saab kätte 136 euroga, kortereist Haapsalus on loetelus veel üks 172 ja teine 81 euroga.

Noarootsis Passlepas on ühes villas saada veel tube 156 euroga ja Ridala vallas Nõmme külas majake 686 euroga.

Booking.com pakub ööbimisvõimaluseks Promenaadi hotellis tuba kaheks ööks 580 euroga, Uuemõisa Hostelis saaks ööbida 75 euro eest.

Ka booking.com vahendab korterites pakutavaid ööbimisvõimalusi. Nii korter Posti kui ka Lihula maanteel maksavad 800 eurot. Nurme Apartmentis saab külalistetoa 600 euro eest, Tamme tänava külaliskorteri eest küsitakse kahe öö eest 440 eurot.

Kuuse tänavas võib korteri saada isegi 180 euro eest ning booking.comi andmeil ongi see soodsaim pakkumine, mida Haapsalus selleks nädalavahetusel saada on.

Haapsallu sattunud võõral tasub kindlasti läbi astuda turismiinfokeskusest Karja tänavas, sest ka sealt osatakse huvilistele vabu ööbimispaiku juhatada.

“Paar tundi tagasi olid pakkujatest Kämping Pikseke, Reinholdi külaistemaja, Laine spaa ja Haapsalu kutsehariduskeskus Uuemõisas,” ütles turismiinfokonsultant Andra Välja. Hommikupoole olnud pakkumises ka Piksekese kämpingu kõrval asuv Mihkli kodumajutus.

Turismiinfokeskusest saab huviline teada, kust vaba voodikoha leida võib, hinna suhtes tuleb igaühel majutusasutusega või külaliskorteri omanikuga ise kokku leppida. Ühe ööbimiskoha hind ühe öö eest jääb Välja sõnul 40-50 euro kanti.

“Suurürituste ajal on ööbimine Haapsalus tavapärasest kallim,” nentis Andra Välja. “Kui keegi öömaja otsib, siis kindlasti võib turismiinfokeskusesse küsima tulla.”