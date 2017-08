Taas avatud Vatla baar loodab ka talve üle elada (5)

Urmas Lauri

Hanila vallas Vatla mäel asuv baar on taas avatud. Baaripidaja Meelis Elmers loodab, et temal läheb paremini kui eelmisel toimetajal, kelle baaripidamisaeg jäi üpris üürikeseks.

Vatla baari kundede hulgast leiab nii kohalikke elanikke, lähedalasuvatel ehitusobjektidel töötavaid mehi kui ka juhuslikke möödasõitjaid. „Praeguse seisuga on enam-vähem pooled kohalikud, ülejäänud on möödasõitjad,“ ütles Elmers. Suvel jagub nii turiste kui ka tööinimesei.

Tõstamaa mees Maanus oli naise Merili ja kahe lapsega baaris teisipäeval. „Meeldib. Super!“ oli Maanuse hinnang. „Nii kui siinkandis olen, siis ikka käin.“

Maanuse sõnul on tema naisterahvas Vatla kandist ja mees käib just sealkandis sageli kalal. „Minul isiklikult on väga meeldiv tulla kalalt siia sööma,“ nentis Tõstamaa mees.

Seda, et baar on taas avatud, pidas Maanus tähtsaks. „Kindlasti on oluline, esiteks aitab see kohaliku elu edendamisele kaasa,“ võttis kalamees teema kokku.

„Osad arvavad, et baar peaks olema seitsmeni õhtul lahti. Aga see vajab rehkendamist,“ ütles Elmers.

Meelis Elmersi sõnul on baaris praegu tööl neli inimest. Kui tal õnnestuks klientide soovile vastu tulla ning lahtiolekuaega pikendada, tähendaks see seda, et töötajaid tuleks juurde palgata. Lihtne see Vatla kandis pole. Ka praegused töötajad sai ta ametisse otsepakkumisega. „Läksin koju, rääkisin ära,“ kirjeldas Elmers sealset tööturgu.

„Praegu on vara rääkida plaanidest,“ ütles Elmers. „Esialgu on mõte see, et baar oleks aastaringselt lahti. Eks tulevik näitab, kuidas me vaikse hooaja üle suudame elada.“

Üldjoontes on Elmers asjade käiguga siiski rahul. „Iga asi tahab käimaminemise aega,“ ei ole tal ka klientide arvu suhtes pretensioone.

„Toit peab olema kvalieetne ja hind ei tohi olla kõrge,“ kirjeldas Elmets maakoha toidukoha edu võtit. Päevapraadi pakutakse Vatla baaris 3,50 euroga. Maainimesele pidavat see olema kallis, linnarahvas kiidab aga odavust.

Meelis Elmers koos abikaasaga võttis kunagise kolhoosikontori hoones asuva baari selle omanikult Ivan Nikitinilt esialgu üheks aastaks rendile.

Baar on argipäeviti lahti keskpäevast kuni kella kuueni õhtul, nädala lõpus kauem.

Elmers on pärit Vatla kandist Nehatust. Viimased kümmekond aastat on ta elanud Haapsalus ja kaubalaeva peal merd sõitnud. Praegu remondib Elmers Taanis kaubalaevu. Baari hakkab Elmers pidama meremehetöö kõrvalt.

Ivan Nikitin ostis Vatla baari viis aastat tagasi, tegi seal kaks aastat remonti ja mullu mai alguses avas 14 aastat kinni olnud baar uksed. Juba juuli lõpus tõmbus baar koomale: põhjuseks tööjõupuudus. Mõne aja pärast oli baar lahti vaid ettetellimisel. Suve lõpus pandi uksed kinni.

Vatla lähimad baarid asuvad mõnekümne kilomeetri kaugusel Lihulas, Virtsus ja Varblas.

Fotod: Urmas Lauri