Laupäeval sõidetakse Vormsis Marimetsa kapa rattamataroni

Toimetanud Urmas Lauri

Laupäeval toimub Vormsi VI Rattamaraton. Pärast üürikest, ühe kuu pikkust pausi Fixus Sport Marimetsa kapa sarjade seas, on laupäeval 5. augustil oodata midagi, mis korvab terve kuu jagu ootamist.

Kuuendat aastat on rattamaratoni hommikused Vormsi parvlaeva reisid välja müüdud ja väike saar voolab täis rattaspordihuvilisi. Kogunemise paigaks on Hullo keskus, kus korraldaja, Paralepa jalgrattaklubi, on kogunenud juba päev enne. Esimesed samal päeval saarele tulijad hakkavad mandrilt saarele liikuma kell 8.15. Esimene stardipauk kõlab Hullo keskuses keskpäeval, kui võistlust alustavad lapsed.

Laste distantsideks on vastavalt vanusele 2km, 1km ja 300m. Kell 13.00 on pika, 47,5km pikkuse distantsi start. Põhidistantsile järgneb kell 13.15 lühem põhidistants pikkusega 25,5km.

Põhidistantside esimesed 16km on mõlemal distantsil ühine. Kes ennegi Vormsi Rattarallile sattunud, tunneb ennast neil kilomeetritel koduselt. Pikemale distantsile on lisandunud 2km. Kaks põhidistantsi kohtuvad taas ca 8km enne finishit. Viimased 4km kattuvad alguse 4km-ga.

Rajaga on võimalik virtuaalselt tutvuda linkidel:

– pikk distants

– lühike distants

“30. juuli seisuga on rada tervikuna kuiv. Kui väga tugevat vihma ning merevee taseme olulist tõusu ei tule jäävad rajaolud meeldivaks,” kommenteerisid rajameistrid.

Praeguseks on kõik Vormsi Rattamaratoni eelbroneeritud 360 kohta, kell 8.15 ja 10.15 väljuvatele parvlaevadele, välja müüdud. Kuid tasub kaaluda võimalust saarele siirduda reedel ja naaseda pühapäeval.