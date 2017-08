Kergejõustiku MM: kergejõustikus on Paralepa kantud ka maailmakaardile (2)

Endel Susi

Gerd Kanter. Foto: Arvo Tarmula

Tänaseks on selgunud, et Eestit esindab Londoni MMil 14, Leedust 15 ja Lätit 12 sportlast.

Kuna Lääne Elu korraldab ennustusvõistluste MM kohta, siis ei hakka oma eelistusi pakkuma. Ütlen ainult niipalju et pakkusin kevadel EKJL sekretariaadile, et sel aastal pääseb Eestist MMile 14 sportlast. Loodan, et keegi kvalifitseerunuist viimase nädala jooksul enam vigastada ei saa, siis on see ennustus täppi läinud.

Lisan siiski niipalju, et nii mõnigi Eesti kergejõustiklane on üllatusvõimeline. Kuid sellest suurde eufooriasse pole mõtet langeda, sest tavaliselt suurvõistlustel suuri tulemusi ei tehta, isiklik rekord oleks juba hea tulemus. Meie võistlejate isiklikku rekordeid uurides, võite ennustada millisele kohale võib keegi pretendeerida.

Mis puutub 13. augusti võistlusse, siis selle päeva hommikul toimuvad 20 ja 50 km käimised nii naistele kui meestele. Naistele on 50 km MMil kavas esimest korda. Lähtutud on põhimõttest, et naisi ei tohi diskrimineerida, neil peavad olema meestega võrdsed võimalused. 50 km võistlusi on naistele varemgi peetud. Näiteks on Eestiski olnud selle distantsi läbija. Niina Liim on läbinud selle distantsi korduvalt. Tema parim aeg 5:39.03 pärineb 1984. aastast.

15. jaanuaril 2017 püstitas 50 km uueks maailmarekodiks 4:08.26 portugaallanna Ines Henriques. Läänlased võivad ka uhkust tunda, sest 9. septembril 2006 käis läti neiu Jolanda Dukure Paralepas 50 km Läti rekordiks 4:16.27, mis on kantud ka IAAFi edetabelisse ja paikneb tänase seisuga seal 4. real, püstituskohana on märgitud Paralepa. Püstitamse ajal oli maailma 2. tulemus.

2018. aastal võime tähistada väikest juubelit, sest siis möödub 20 aastat kui Paralepas hakkasid toimuma esimesed suuremad käimisvõistlused. Küsimus on ainult raja vastavus uutele reeglitele. Tuleks laiendada üht kurvi ja ka asfaltkate vajaks uuendamist, mis sügavast nõukaajast.

Eestit esindatavate sportlaste etteasted MMil

4. augustil meeste kettaheites võistlevad Gerd Kanter ja Martin Kupper

meeste kettaheites võistlevad ja 5. augustil naiste vasaraheites Anna Maria Orel , alustab seitsevõistlust Grit Šadeiko

naiste vasaraheites , alustab seitsevõistlust 6. augustil stardivad maratonijooksjad Tiidrek Nurme ja Roman Fosti ning meeste 400 m tõkkejookus Rasmus Mägi ja Jaak-Henrich Jagor

stardivad maratonijooksjad ja ning meeste 400 m tõkkejookus ja 9. augustil naiste kaugushüpe – Ksenja Balta

naiste kaugushüpe – 10. augustil meeste odavise – Magnus Kirt ja Tanel Laanmäe

meeste odavise – ja 11.-12. augustil võistlevad kümnevõistlejad Marcel Uibo, Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri.

Kui keegi eeltoodutest pääseb lõppevõistele või finaali, siis see toimub tavaliselt päev hiljem, kuid N kauguses ja M odaviskes 2 päeva ning M 400 m tõkkejooks isegi 3 päeva hiljem.